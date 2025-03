Operação policial

Dona de ferro-velho é presa com 2,5 toneladas de fios de cobre na Serra

Quatro pessoas suspeitas de participação no esquema de furto do material foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos

Uma operação feita pela Polícia Civil (PCES), em conjunto com a Guarda Municipal da Serra, apreendeu cerca de 2,5 toneladas de fios de cobre que teriam sido furtados ou roubados de empresas de telefonia que atuam na Grande Vitória. Durante a ação, a dona de um ferro-velho acabou presa.

Outras quatro pessoas suspeitas de participação no esquema foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. A ação policial teve início na noite de sexta-feira (28) e foi concluída na madrugada deste sábado (29).

O grupo de suspeitos conduzido ao 12º Distrito Policial da Polícia Civil, em Jardim Limoeiro, na Serra, é composto por quatro homens em situação de rua - autuados pelo crime de receptação simples - e uma mulher apontada como proprietária de um ferro-velho localizado em Vitória, onde o material seria comercializado.

Conforme a polícia, foi arbitrada fiança, cujo valor não foi informado, aos quatro suspeitos. Eles pagaram o montante imposto pela autoridade policial e foram liberados em seguida. Já a proprietária do estabelecimento, que supostamente recebia e comercializava o material ilegal, foi autuada pelo crime de receptação qualificada, pelo qual não cabe fiança. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, os fios foram encontrados durante diligência da Guarda Municipal da Serra, que havia sido acionada para verificar uma ocorrência de roubo a veículo na região. Durante as buscas pelo automóvel, os agentes se depararam com grande quantidade de cabos de telefonia acumulados em um local de difícil acesso.

Ao averiguar o material, os agentes identificaram sinais de que poderia ser produto de furto ou roubo. Representantes das empresas de telefonia que atuam na Grande Vitória foram chamados pela polícia para identificar a origem dos fios.

“Alguns representantes foram até o local e confirmaram que aqueles cabos pertenciam às empresas, e foram subtraídos. Com isso, foi realizada uma operação de remoção, para recuperar os cabos que ainda não tinham sido danificados”, disse o delegado titular do 12º DP, Josafá da Silva.

A secretaria de Defesa Social e vice-prefeita da Serra, Gracimeri Gaviorno, por sua vez, frisou que a prefeitura tem realizado inúmeras operações a fim de coibir esses tipos de crimes no município.

“Criamos na prefeitura uma força-tarefa com agentes de várias secretarias, como Defesa Social, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano para coibir qualquer tipo de prática ilegal", afirmou a secretária.

Operação policial na Serra culminou na apreensão de 2,5 toneladas de fio de cobre que teriam sido roubados para comercialização. (Divulgação/PCES)

Grupo de Trabalho e Denúncias Anônimas

Por fim, a Polícia Civil pontua que forças de segurança têm trabalhado de forma integrada para combater o furto, roubo e receptação de fios de cobre na Grande Vitória. Acrescenta, ainda, que em 2024 foi criado o Comitê Permanente Integrado de Repressão aos Furtos e Receptação de Fios de Cobre.

O comitê é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e reúne representantes das Forças de Segurança que compõem a Sesp, além do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), empresas de telefonia e concessionária de energia elétrica, que passaram a atuar de forma mais integrada e sistêmica.

Também em 2024, o Disque-Denúncia 181 passou a dispor de um canal específico para receber denúncias de furtos e receptação de fios e cabos, inclusive com envio de fotos e vídeos. O ícone está disponível na página inicial do site

