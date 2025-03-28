Comerciante é esfaqueado após sair de casa noturna na Praia do Canto

A confusão foi flagrada por uma câmera de monitoramento (confira acima). As imagens mostram o comerciante, sem camisa, abraçando uma mulher. Quando ela se afasta, um homem aparece e os dois começam a conversar. Os ânimos entre eles parecem se exaltar e as pessoas em volta observam. O comerciante coloca a camisa. O outro homem se aproxima ainda mais e é empurrado. É neste momento em que o agressor saca uma faca da cintura e passa a golpear a vítima, fugindo em seguida.