Comerciante é esfaqueado após sair de casa noturna na Praia do Canto

Um comerciante de 47 anos foi esfaqueado após sair de uma casa noturna na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (28). A vítima contou para os policiais que não sabe o que teria motivado o ataque. Já uma testemunha afirmou para a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que suspeito e a vítima teriam começado a discutir ainda dentro do estabelecimento.
A confusão foi flagrada por uma câmera de monitoramento (confira acima). As imagens mostram o comerciante, sem camisa, abraçando uma mulher. Quando ela se afasta, um homem aparece e os dois começam a conversar. Os ânimos entre eles parecem se exaltar e as pessoas em volta observam. O comerciante coloca a camisa. O outro homem se aproxima ainda mais e é empurrado. É neste momento em que o agressor saca uma faca da cintura e passa a golpear a vítima, fugindo em seguida.
Ferido, o comerciante foi levado para um hospital em Vitória, onde conversou com os policiais e disse não se lembrar dos detalhes, apenas que passou a noite bebendo com a companheira e, na saída, foi atacado por um desconhecido. Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, a vítima é natural de São Paulo e foi atingida por três facadas nas costas.
O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.