Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Comerciante é esfaqueado após sair de casa noturna na Praia do Canto

A vítima é natural de São Paulo e foi atingida por três facadas nas costas; Polícia Civil investiga o crime

Publicado em 28 de Março de 2025 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2025 às 12:55
Um comerciante de 47 anos foi esfaqueado após sair de uma casa noturna na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (28). A vítima contou para os policiais que não sabe o que teria motivado o ataque. Já uma testemunha afirmou para a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que suspeito e a vítima teriam começado a discutir ainda dentro do estabelecimento. 
A confusão foi flagrada por uma câmera de monitoramento (confira acima). As imagens mostram o comerciante, sem camisa, abraçando uma mulher. Quando ela se afasta, um homem aparece e os dois começam a conversar. Os ânimos entre eles parecem se exaltar e as pessoas em volta observam. O comerciante coloca a camisa. O outro homem se aproxima ainda mais e é empurrado. É neste momento em que o agressor saca uma faca da cintura e passa a golpear a vítima, fugindo em seguida.
Ferido, o comerciante foi levado para um hospital em Vitória, onde conversou com os policiais e disse não se lembrar dos detalhes, apenas que passou a noite bebendo com a companheira e, na saída, foi atacado por um desconhecido. Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, a vítima é natural de São Paulo e foi atingida por três facadas nas costas. 
O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Veja Também

De novo: criminosos voltam a disparar contra viatura da PM em bairro de Vitória

Dois dias após ataques, ônibus continuam sem circular em pontos de Vitória

'Peida Leite', 'Cara de Vaca' e 'C...': os apelidos inusitados de criminosos do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Praia do Canto Vitória (ES) Faca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti
Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados