Homem ameaça ex no trabalho dela em Promotoria de Justiça no ES e é preso

Ainda segundo a PM, conforme relatos, o indivíduo ainda disse em mensagens enviadas para a ex-companheira que ia pular o portão e atear fogo no prédio da Promotoria de Justiça do Mistério Público do Espírito Santo (MPES) em Muqui, com ela dentro do local. Após as ameaças, o suspeito foi encontrado em casa e, ao ser questionado, disse que houve apenas uma discussão.

Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por ameaça qualificada. O homem pagou fiança, arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante, e liberado para responder em liberdade.

Por conta das ameaças, a vítima contou aos policiais que fez uma solicitação junto ao MPES de uma medida protetiva na última quarta-feira (26). O órgão, por meio da Promotoria de Justiça de Muqui, lamentou a situação sofrida pela colaboradora e destacou que o agressor e ameaçador foi preso preventivamente, após representação feita à Justiça. "O MPES aguarda a conclusão do inquérito policial para oferecer denúncia em face do investigado e adotar as demais medidas necessárias. A instituição reforça o compromisso com a repressão à violência com a mulher, em todas as suas formas. Salienta, também, que a Promotoria de Justiça de Muqui já conta com segurança adequada, realizada por policiais militares, que atuaram de imediato na ocasião, embora os fatos tenham ocorrido em área externa da unidade ministerial.", finalizou.