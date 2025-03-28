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Ameaça qualificada

Homem ameaça ex no trabalho dela em Promotoria de Justiça no ES e é preso

Caso ocorreu em Muqui e suspeito chegou a enviar mensagens à vítima, dizendo que colocaria fogo no local; ele foi autuado por ameaça qualificada, mas pagou fiança e foi liberado

Publicado em 28 de Março de 2025 às 13:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 mar 2025 às 13:11
Matéria especial sobre ferrovias
Cidade de Muqui, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 27 anos foi preso após ameaçar de morte a ex companheira, de 30 anos, no trabalho dela, na Promotoria de Justiça de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (27). O suspeito chegou a enviar mensagens à vítima, dizendo que colocaria fogo no local.
A mulher acionou a Polícia Militar e contou que se separou do homem por conta de brigas entre eles e ameaças de morte feitas por ele durante o relacionamento. Por volta das 8h, o suspeito foi até a Promotoria de Justiça do município, onde a vítima trabalha, para fazer novas ameaças. Com medo de algo acontecer, ela fechou a porta da recepção, ficou dentro do imóvel e pediu ajuda da polícia.
Ainda segundo a PM, conforme relatos, o indivíduo ainda disse em mensagens enviadas para a ex-companheira que ia pular o portão e atear fogo no prédio da Promotoria de Justiça do Mistério Público do Espírito Santo (MPES) em Muqui, com ela dentro do local. Após as ameaças, o suspeito foi encontrado em casa e, ao ser questionado, disse que houve apenas uma discussão.
Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por ameaça qualificada. O homem pagou fiança, arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante, e liberado para responder em liberdade.
Por conta das ameaças, a vítima contou aos policiais que fez uma solicitação junto ao MPES de uma medida protetiva na última quarta-feira (26). O órgão,  por meio da Promotoria de Justiça de Muqui, lamentou a situação sofrida pela colaboradora e destacou que o agressor e ameaçador foi preso preventivamente, após representação feita à Justiça. "O MPES aguarda a conclusão do inquérito policial para oferecer denúncia em face do investigado e adotar as demais medidas necessárias. A instituição reforça o compromisso com a repressão à violência com a mulher, em todas as suas formas. Salienta, também, que a Promotoria de Justiça de Muqui já conta com segurança adequada, realizada por policiais militares, que atuaram de imediato na ocasião, embora os fatos tenham ocorrido em área externa da unidade ministerial.", finalizou.

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