Apreensão

Posto de saúde fecha após suspeito entrar e se esconder no local em Vila Velha

Moradores informaram que o homem se feriu durante um tiroteio entre a Polícia Militar e suspeitos, no bairro Vila Garrido

2 min de leitura min de leitura

Funcionários e pacientes de um posto de saúde em Vila Garrido, em Vila Velha, tomaram um susto nesta sexta-feira (28). Isso porque um homem entrou na unidade médica com arranhões pelo corpo para se esconder após fugir de uma troca de tiros entre o grupo criminoso que ele participa e uma facção rival. Com medo, quem estava no espaço fechou os portões com receio de que algo a mais acontecesse. As atividades no espaço encerraram duas horas mais cedo após o fim do caso.

Imagens feitas no local (veja acima) mostram as pessoas dentro do posto vendo a Guarda Municipal estacionar em frente ao centro de saúde. Logo em seguida, eles conversam entre si informando que agentes pediram para abrirem o portão. Após liberarem o acesso, policiais militares também chegaram e prenderam o homem.

Em nota, a Guarda Municipal do município contou que o homem confessou participar de um grupo criminoso que tentou invadir o território do grupo rival no Beco do Pelé, também em Vila Garrido.

"Segundo ele, ao chegar ao local, foram surpreendidos por traficantes rivais, que reagiram à ação. Diante da troca de tiros, afirmou que, por medo, se jogou ao chão e, na tentativa de fuga, pulou diversos muros e telhados de residências próximas. Durante essa movimentação, sofreu escoriações, principalmente nas pernas. Relatou ainda que, ao se jogar no solo, sua arma de fogo, uma pistola, caiu de sua posse, juntamente com seu aparelho celular", explicou a corporação.

Homem baleado entra em posto de saúde e assusta pacientes e funcionários em Vila Garrido, em Vila Velha. (Reprodução | Rede Social)

A guarda chegou a procurar a arma e o aparelho eletrônico, mas apenas o telefone foi encontrado. "Considerando o risco de fuga e a possibilidade de oferecer perigo à equipe, foi realizada sua condução na viatura utilizando-se das algemas até a autoridade policial para as providências cabíveis", contou.

Em nota, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha informou que, em função do ocorrido, encerrou o expediente às 17 horas para garantir a segurança dos pacientes e também dos servidores. O horário normal de encerramento do expediente é às 19 horas. "Não houve qualquer registro de ferimentos em pacientes ou funcionários. A Guarda Municipal reforçou o patrulhamento no local", frisou.

As policias Civil e Militar foram demandadas. Quando houver retorno a matéria será atualizada.

Correção Inicialmente informamos que uma pessoa baleada havia entrado na unidade, quando, na verdade, o homem em questão não foi ferido por disparo. A reportagem e o título foram corrigidos.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta