Avenidas e ruas de Vitória serão interditadas para corrida; veja novas rotas

A Avenida Leitão da Silva é opção enquanto o bloqueio das vias permanecer em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O trânsito de algumas ruas e avenidas de Vitória será alterado neste sábado (29) para a corrida Night Run. As mudanças começam a partir das 17h30 com a interdição de faixas na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, mas outros pontos também serão afetados. Todas as intervenções serão no sentido Centro-Camburi.

Para que o trajeto de 10 quilômetros da prova seja seguro e não provoque prejuízos à mobilidade urbana, a Guarda Civil Municipal de Vitória estará distribuída pelas vias orientando os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Então, atenção motoristas:

17h30 : terá início a interdição de faixas nas avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, e na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), que corta o Centro de Vitória até Jesus de Nazareth. Todas as intervenções serão no sentido Centro-Camburi. A interdição total na Beira-Mar vai durar até 19h20, 20 minutos após o começo da corrida. Logo depois será liberada apenas uma faixa, o sentido Centro-Praça do Papa para passagem de veículos até 21h30, quando termina o Night Run.

: terá início a interdição de faixas nas avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, e na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), que corta o Centro de Vitória até Jesus de Nazareth. Todas as intervenções serão no sentido Centro-Camburi. A interdição total na Beira-Mar vai durar até 19h20, 20 minutos após o começo da corrida. Logo depois será liberada apenas uma faixa, o sentido Centro-Praça do Papa para passagem de veículos até 21h30, quando termina o Night Run. 19h: quando acontece a largada, a avenida Nossa Senhora dos Navegantes terá o sentido Centro-Camburi totalmente fechado por 20 minutos. Ou seja, por este sentido, não será possível aos condutores acessar a Terceira Ponte pela rua lateral ao Palácio do Café (Rua Clóvis Machado), na Enseada do Suá.

Por onde seguir?

A orientação é que os condutores sigam pela Avenida Leitão da Silva e Avenida Cezar Hilal (bairro Santa Lúcia, proximidades da Sedu) para acessar a Terceira Ponte e também a região do Shopping Vitória.

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