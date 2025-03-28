Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esporte

Avenidas e ruas de Vitória serão interditadas para corrida; veja novas rotas

A corrida começa às 19h, mas as alterações no trânsito iniciam às 17h deste sábado (29)

Publicado em 28 de Março de 2025 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2025 às 15:39
Comércio na Avenida Leitão da Silva
A Avenida Leitão da Silva é opção enquanto o bloqueio das vias permanecer em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O trânsito de algumas ruas e avenidas de Vitória será alterado neste sábado (29) para a corrida Night Run. As mudanças começam a partir das 17h30 com a interdição de faixas na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, mas outros pontos também serão afetados. Todas as intervenções serão no sentido Centro-Camburi. 
Para que o trajeto de 10 quilômetros da prova seja seguro e não provoque prejuízos à mobilidade urbana, a Guarda Civil Municipal de Vitória estará distribuída pelas vias orientando os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Então, atenção motoristas:
  • 17h30: terá início a interdição de faixas nas avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, e na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), que corta o Centro de Vitória até Jesus de Nazareth. Todas as intervenções serão no sentido Centro-Camburi. A interdição total na Beira-Mar vai durar até 19h20, 20 minutos após o começo da corrida. Logo depois será liberada apenas uma faixa, o sentido Centro-Praça do Papa para passagem de veículos até 21h30, quando termina o Night Run.
  • 19h: quando acontece a largada, a avenida Nossa Senhora dos Navegantes terá o sentido Centro-Camburi totalmente fechado por 20 minutos. Ou seja, por este sentido, não será possível aos condutores acessar a Terceira Ponte pela rua lateral ao Palácio do Café (Rua Clóvis Machado), na Enseada do Suá.

Por onde seguir?

A orientação é que os condutores sigam pela Avenida Leitão da Silva e Avenida Cezar Hilal (bairro Santa Lúcia, proximidades da Sedu) para acessar a Terceira Ponte e também a região do Shopping Vitória. 
Avenidas e ruas de Vitória serão interditadas para corrida; veja novas rotas
A sugestão é que os condutores que saírem de Cariacica, Centro de Vitória, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira passem pela avenida Vitória e Cézar Hilal.

Veja Também

Ônibus voltam a circular em bairros de Vitória após ataques

Suspeito de roubos que usava uniforme falso da polícia em Colatina é preso

Comerciante é esfaqueado após sair de casa noturna na Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória guarda municipal Avenida Leitão da Silva Corrida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados