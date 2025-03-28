Acidente entre dois carros deixa quatro feridos na BR 259 em João Neiva

Um dos motoristas contou aos policiais que, ao tentar uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com o carro que vinha no sentido oposto. Ainda conforme a PRF, no outro veículo estava uma família composta por quatro adultos: pai, mãe, filho e filha. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.