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Trânsito

Acidente entre dois carros deixa quatro feridos na BR 259 em João Neiva

Um dos motoristas contou aos policiais que, ao tentar uma ultrapassagem, bateu de frente com um carro que estava no sentido oposto, na manhã desta sexta-feira (28)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

28 mar 2025 às 11:54

Publicado em 28 de Março de 2025 às 11:54

Acidente entre dois carros deixa feridos na BR 259 em João Neiva
Local do acidente Crédito: Heriklis Douglas / Luciany Oliveira
Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo dois veículos na manhã desta sexta-feira (28), no km 12 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes das 9h.
Um dos motoristas contou aos policiais que, ao tentar uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com o carro que vinha no sentido oposto. Ainda conforme a PRF, no outro veículo estava uma família composta por quatro adultos: pai, mãe, filho e filha. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a PRF, nenhuma das vítimas sofreu fraturas. Todos utilizavam o cinto de segurança, e o acionamento dos airbags também contribuiu para que o acidente não fosse mais grave.
*Com informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta

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