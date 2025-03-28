Acidente entre dois carros deixa quatro feridos na BR 259 em João Neiva

Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo dois veículos na manhã desta sexta-feira (28), no km 12 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes das 9h.
Um dos motoristas contou aos policiais que, ao tentar uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com o carro que vinha no sentido oposto. Ainda conforme a PRF, no outro veículo estava uma família composta por quatro adultos: pai, mãe, filho e filha. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a PRF, nenhuma das vítimas sofreu fraturas. Todos utilizavam o cinto de segurança, e o acionamento dos airbags também contribuiu para que o acidente não fosse mais grave.
*Com informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta