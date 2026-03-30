Home
>
Polícia
>
Delegado da PC diz que policial investigado interferiu em operação para apreender fuzis no ES

Delegado da PC diz que policial investigado interferiu em operação para apreender fuzis no ES

O investigador da Polícia Civil do Espírito Santo Eduardo Tadeu, chegou a estar fora do Denarc; ainda assim atuou e interferiu para que uma operação do departamento para apreender armas ligadas a uma facção fosse enfraquecida

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:21

Em 2017, o policial civil Eduardo Tadeu, conhecido como Dudu, investigado por envolvimento no esquema de tráfico de drogas no Espírito Santo, chegou a ser afastado do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) da corporação. Mesmo assim, ele permaneceu interferindo nas investigações, entre elas, uma operação para apreensão de fuzis em Cariacica.

Recomendado para você

Eduardo Tadeu foi preso no âmbito da Operação Turquia, que apura um esquema envolvendo servidores públicos que desviavam drogas apreendidas em ações oficiais para uma organização criminosa que atua na Ilha do Príncipe, em Vitória

"Corregedoria desconhecia" interferência de policial em apreensão de fuzis, diz Arruda

O investigador da Polícia Civil do Espírito Santo Eduardo Tadeu, chegou a estar fora do Denarc; ainda assim atuou e interferiu para que uma operação do departamento para apreender armas ligadas a uma facção fosse enfraquecida

Delegado da PC diz que policial investigado interferiu em operação para apreender fuzis no ES

Documentos exclusivos obtidos pela TV Gazeta mostram que Eduardo Tadeu, o Dudu, já havia sido afastado da delegacia de combate ao tráfico em 2017 por suspeitas de irregularidades. Ele é um dos principais envolvidos em esquema que desviava e vendia drogas apreendidas em operações

Policial apontado como maior traficante do ES já foi afastado, mas voltou à delegacia

A informação foi obtida com exclusividade pela TV Gazeta, que teve acesso a depoimento de um delegado ao Ministério Público Estadual. Ele não será identificado por segurança. Durante fala ao MP, ele afirmou que Eduardo é o maior traficante do Estado.  

Leia mais

Imagem - Policial apontado como maior traficante do ES já foi afastado, mas voltou à delegacia

Policial apontado como maior traficante do ES já foi afastado, mas voltou à delegacia

Eduardo foi preso em 18 de março na segunda fase da Operação Turquia II, assim como o policial civil Erildo Rosa. Outros três estão afastados e 15 policiais militares foram investigados e denunciados por envolvimento com o tráfico de drogas.

“O ‘Dudu’ descobriu, viu essa informação, por pessoas do próprio departamento de narcóticos que trabalhavam com ele, que devem ter passado. E nós tivemos que, quando a gente foi cumprir as buscas com Nuroc, ele já tinha ido lá com o pessoal da (delegacia) Patrimonial e atrapalhou toda a investigação. Ou seja, a gente chegou a localizar o buraco na casa onde os fuzis estavam enterrados, mas não conseguimos apreender nada”, contou o delegado.

O policial civil Eduardo Tadeu é investigado por tráfico de drogas
O policial civil Eduardo Tadeu, o Dudu, é investigado por tráfico de drogas Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Segundo o que ele contou ao órgão estadual, os fuzis tinham sido enviados do Estado de São Paulo para território espírito-santense pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e estavam sendo monitorados há tempos.

Os objetos, de acordo com apuração da polícia na época, estariam sendo usados para manutenção do controle da associação criminosa na região contra o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Voltou a Denarc

Eduardo voltou à Denarc depois de um período afastado. A investigação do MP tenta identificar por qual motivo o então integrante do setor de combate ao tráfico de entorpecentes voltou a atuar, mesmo diante das denúncias.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, em reportagem exibida na noite de domingo (29), o repórter Maurício Ferraz questionou o delegado-geral da PCES, Jose Darcy Arruda, por que um policial investigado por tráfico continuou na ativa no setor que deve combater o tipo de crime pelo qual ele é investigado.

Arruda respondeu que havia uma investigação interna, mas que o Gaeco e a Polícia Federal anteciparam as ações. A resposta não permaneceu a mesma durante a entrevista ao vivo à apresentadora do Boa Noite ES, Daniela Abreu.

“Na verdade, a Polícia Civil toma conhecimento desses fatos a partir das investigações que surgiram agora pelo Ministério Público, pela PF, com apoio da Corregedoria da PC. Consultamos a Corregedoria, e o Eduardo Tadeu respondeu a cinco Processos Administrativos Disciplinares (PADs) de 2017 a 2021 (que não são ligados à investigação). Não chegou essa informação. Não consta neste período nenhuma informação que o delegado traz em depoimento”, citou.

"Chefe"

A integração e hierarquia entre Eduardo e traficantes com ação no Espírito Santo ficaram explícitas em prints obtidos pelo MP durante apuração. A TV Gazeta teve acesso a algumas mensagens.  Em uma troca de mensagens entre Eduardo e um homem identificado como Yago, apontado como liderança do PCC, é possível ver um acerto de contas. Ele chega a chamar o policial de “chefe”.

Troca de mensagens entre o policial civil Eduardo Tadeu e o traficante Yago apontam ligação
Troca de mensagens entre o policial civil Eduardo Tadeu e o traficante Yago apontam ligação Crédito: Reprodução | Fantástico

Outros prints divulgados na matéria exibida no Fantástico mostram conversa em que outros traficantes negociam a compra de drogas. Um chega a oferecer um carro por “óleo”. O termo, no mundo da venda e compra de entorpecente, significa crack.

Já o traficante Richard, em depoimento ao MP, disse que Eduardo já lucrou mais de R$ 1 milhão.  “Toda a droga que já pegou, já vendeu, dá isso aí, 1 milhão e pouco", disse.

Segundo o delegado que depôs, Eduardo fazia muitas apreensões. “É porque assim, ele fazia muita apreensão de drogas, mas a um custo que não estou disposto a pagar. Aí cada colega faz a sua escolha”, citou.

A defesa de Eduardo Tadeu foi procurada, mas ainda não se manifestou. O advogado de Erildo Rosa afirmou que não existem elementos concretos que comprovem a participação de seu cliente em qualquer organização criminosa, seja para favorecer o grupo A ou B.

+Reportagens sobre o caso

Investigados há 9 anos por desvio de drogas, policiais seguiram na ativa no ES

Delegado vira alvo de apuração após declarar que policial é 'maior traficante do ES'

Policial civil e mais cinco são presos em ação contra desvio de drogas no ES

Policiais da narcóticos do ES se tornam réus em investigação ligada ao PCC

Policiais do departamento de narcóticos no ES são afastados suspeitos de tráfico

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais