Mulher é morta pelo marido que estava de "saidinha" em Cariacica

Uma mulher de 23 anos foi morta pelo marido, que estava em saidinha da prisão, na tarde desta segunda-feira (30), no bairro Itaquari, em Cariacica. Foi a prima dele quem acionou a polícia, após o suspeito ir até a casa da avó, levando o filho de 3 anos. Diante dos parentes, ele confessou que havia matado a mulher e depois se evadiu do local, deixando a criança. Consta na ocorrência que o homicídio foi praticado com arma branca, mas não há detalhamento sobre o objeto utilizado.