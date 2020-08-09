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Guriri

Criminosos fazem reféns em residência e roubam veículos em São Mateus

Os assaltantes levaram joias, telefones celulares, dinheiro e roubaram dois carros; ninguém foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 19:03

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 19:03

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Criminosos armados invadiram uma casa e fizeram reféns durante um assalto em uma residência, na noite deste sábado (8), em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na residência fazendo uma confraternização com amigos quando encapuzados entraram na casa portando arma de fogo e as fizeram reféns.

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Segundo a PM, os criminosos levaram joias, telefones celulares, dinheiro e roubaram dois veículos.
A Polícia Militar informou que realizou patrulhamento, porém não conseguiu localizar os indivíduos. Na tarde deste domingo (9), um dos carros foi encontrado. Segundo a assessoria de comunicação do 13° Batalhão, a PM fez buscas em locais de abandono de veículos roubados e encontrou o automóvel. 

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