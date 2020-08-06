Sooretama, Norte do Es Crédito: Prefeitura Municipal de Sooretama

Um funcionário da Prefeitura de Sooretama , no Norte do Espírito Santo, foi preso suspeito de tentar cobrar propina de um comerciante da cidade. O agente de arrecadação foi detido, nesta quarta-feira (5), quando estava saindo do estabelecimento.

Your browser does not support the audio element. Fiscal da prefeitura de Sooretama é preso suspeito de cobrar propina

De acordo com a Polícia Civil , o suspeito teria exigido o pagamento de R$ 100, por semana, ao proprietário de uma loja de celulares para que o estabelecimento não fosse alvo de fiscalizações da administração municipal.

Após o contato do servidor, o dono da loja procurou a polícia que orientou que ele acionasse um policial quando o fiscal fosse ao estabelecimento. Nesta quarta-feira (5), o funcionário público esteve na loja e pegou o dinheiro com uma atendente do local. Na saída, ele foi abordado pelos policiais e preso.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi detido por uma equipe da Delegacia de Sooretama e encaminhado para à Delegacia Regional de Linhares.

O suspeito foi encaminhado para Delegacia Regional de Linhares. Crédito: Loreta Fagionato

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal. O crime de concussão é quando um servidor público exige para si, ou para outra pessoa, uma vantagem indevida. O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.

PREFEITURA VAI ABRIR ABRIR PROCESSO INVESTIGATIVO

Em nota, a Prefeitura de Sooretama confirmou a prisão do servidor e definiu a postura do agente de arrecadação como uma ação isolada. O Executivo afirmou que um processo administrativo será aberto com o objetivo de exonerar o suspeito.