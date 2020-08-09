Polícia interrompe baile funk com 150 pessoas em São Mateus

A PM informou que quando chegaram ao local da festa, que seria organizada por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região, alguns frequentadores começaram arremessar latas e garrafas nas viaturas, atingindo e amassando um dos veículos envolvidos na operação. Para conter os envolvidos, os militares precisaram usar balas de borracha e spray de pimenta para dispersar a multidão.