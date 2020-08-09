Polícia interrompe baile funk com 150 pessoas em São Mateus

A Polícia Militar interrompeu um baile funk na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a PM, 150 pessoas participavam da festa, na madrugada deste domingo (9). Os militares encontraram drogas no local. Ninguém foi preso na ocorrência.
De acordo com informações da assessoria de comunicação do 13° Batalhão, várias pessoas acionaram a polícia para reclamar do evento em uma construção de três andares às margens do Rio Cricaré, no bairro Porto. Esse tipo de aglomeração é contrária às recomendações das autoridades de saúde durante a pandemia do novo coronavírus.
A PM informou que quando chegaram ao local da festa, que seria organizada por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região, alguns frequentadores começaram arremessar latas e garrafas nas viaturas, atingindo e amassando um dos veículos envolvidos na operação. Para conter os envolvidos, os militares precisaram usar balas de borracha e spray de pimenta para dispersar a multidão.
Após a ação dos militares, os frequentadores correram invadindo casas e quintais. Segundo a PM, não foi possível identificar e deter nenhum dos organizadores ou frequentadores do evento.
No local da festa, a PM encontrou cinco frascos de lança perfume, uma bucha de maconha, um pino de cocaína e uma mesa de som.