Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aglomeração e drogas

Polícia interrompe baile funk com 150 pessoas em São Mateus

Os militares encontraram drogas no local. Ninguém foi preso na ocorrência.

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 18:27
Drogas foram localizadas no local da festa Crédito: Assessoria de Comunicação do 13° Batalhão PMES | Divulgação
A Polícia Militar interrompeu um baile funk na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a PM, 150 pessoas participavam da festa, na madrugada deste domingo (9). Os militares encontraram drogas no local. Ninguém foi preso na ocorrência.
De acordo com informações da assessoria de comunicação do 13° Batalhão, várias pessoas acionaram a polícia para reclamar do evento em uma construção de três andares às margens do Rio Cricaré, no bairro Porto. Esse tipo de aglomeração é contrária às recomendações das autoridades de saúde durante a pandemia do novo coronavírus.

Veja Também

Dois homens são baleados em bairro da Serra

Menina de 10 anos engravida após sofrer estupros em São Mateus

A PM informou que quando chegaram ao local da festa, que seria organizada por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região, alguns frequentadores começaram arremessar latas e garrafas nas viaturas, atingindo e amassando um dos veículos envolvidos na operação. Para conter os envolvidos, os militares precisaram usar balas de borracha e spray de pimenta para dispersar a multidão.
Após a ação dos militares, os frequentadores correram invadindo casas e quintais. Segundo a PM, não foi possível identificar e deter nenhum dos organizadores ou frequentadores do evento.
Mesa de som foi localizada no local Crédito: Assessoria de Comunicação do 13° Batalhão PMES | Divulgação
No local da festa, a PM encontrou cinco frascos de lança perfume, uma bucha de maconha, um pino de cocaína e uma mesa de som.

Veja Também

Condenado por assassinato de adolescente grávida é preso no ES

Suspeito de tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Guarapari

Homem é preso após tentar invadir prefeitura e ameaçar moradores em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados