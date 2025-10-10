Represália

Criminosos atacam e tentam incendiar ônibus do Transcol na Serra

Caso aconteceu em Hélio Ferraz, nesta sexta-feira (10), após um adolescente ser baleado durante uma ação da Polícia Civil no bairro

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 19:02

Ônibus da linha 515 foi alvo de criminosos nesta sexta-feira (10), em Hélio Ferraz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol, da linha 515, foi alvo de criminosos no bairro Hélio Ferraz, na Serra, nesta sexta-feira (10). Testemunhas disseram à Polícia Militar que três encapuzados entraram no coletivo, mandaram os passageiros descerem e começaram a depredar o veículo, quebrando os vidros com pedradas. Eles chegaram a colocar fogo em um dos bancos, mas o incêndio foi contido pelos militares e por agentes da Guarda Municipal.

De acordo com militares que atuaram na ocorrência, o ataque seria uma represália após um adolescente ser baleado durante uma operação da Polícia Civil no bairro, momentos antes. Depois de depredar o ônibus, o grupo fugiu.

Adolescente baleado

Segundo a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra estiveram no bairro para uma operação, nesta sexta-feira, e flagraram um adolescente cortando drogas e portando duas armas falsas.

"Ao perceber a presença dos policiais civis, o adolescente pulou pela janela, apontando uma das armas em direção à equipe. Sem saber que se tratava de um simulacro (arma falsa) e visando paralisar a fuga, um dos policiais efetuou um disparo, que atingiu o adolescente na perna. Sendo socorrido imediatamente pela equipe de policiais civis ao Hospital", disse a Polícia Civil.

De acordo com o chefe da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o adolescente também é investigado em uma tentativa de homicídio no município. "Na tentativa de ludibriar a ação policial, suspeitos chegaram a atirar pedras contra um coletivo que passava pela região. As diligências continuam, e mais informações serão divulgadas assim que possível", ressaltou a corporação.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) informou que a Guarda Civil Municipal (GCM) atuou em apoio à Polícia Militar e impediu que o ônibus fosse incendiado. "Agentes da GCM permanecem na região para realizar patrulhamento preventivo e garantir o funcionamento dos serviços de saúde, a segurança da comunidade escolar e o pleno funcionamento de outros estabelecimentos do bairro", completou a pasta.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar, Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para mais informações. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

