Intoxicação por metanol no ES: Itapemirim entra na lista de cidades com notificações
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo balanço sobre o risco de intoxicação por metanol no Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (10), e Itapemirim, no Sul capixaba, apareceu na lista de cidades com notificação. O paciente investigado no município é o único que segue em monitoramento, no momento. Não há nenhum caso confirmado no Estado.
Atualmente, há 16 casos notificados como suspeitos por intoxicação nos municípios de Itapemirim, Colatina, Guaçuí, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica, Marataízes e Vitória. Destes, 15 foram descartados e o de Itapemirim segue em monitoramento.
A notificação de um caso suspeito ocorre assim que um paciente com sintomas característicos dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Ainda que exames clínicos deem negativo para intoxicação, o paciente ainda deve ficar em observação por 24h, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Somente após o prazo, o caso pode ser classificado como "descartado".