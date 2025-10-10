Morre terceira vítima de acidente entre carros em Itapemirim, Sul do ES

Mais uma pessoa morreu após acidente entre carros na ES 490, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos cinco feridos na colisão e que havia sido levado para um hospital não resistiu aos ferimentos. Airton Franco tinha 66 anos e estava no Fox vermelho. A passageira do mesmo veículo morreu no local. Era Marinêz da Silva Paiva, de 61 anos.