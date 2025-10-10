A Gazeta - Agora

Morre terceira vítima de acidente entre carros em Itapemirim, Sul do ES

Atualizado em 10/10/2025 às 15h35
Carros se envolvem em acidente na ES 490 em Itapemirim
Carros se envolvem em acidente na ES 490 em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Mais uma pessoa morreu após acidente entre carros na ES 490, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos cinco feridos na colisão e que havia sido levado para um hospital não resistiu aos ferimentos. Airton Franco tinha 66 anos e estava no Fox vermelho. A passageira do mesmo veículo morreu no local. Era Marinêz da Silva Paiva, de 61 anos.

No outro carro envolvido na colisão, um Fiat Uno branco, estava a passageira Andressa Ribeiro da Silva, de 57 anos, que também teve a morte confirmada na rodovia.

