Duas mulheres morrem em acidente entre carros na ES 490 em Itapemirim

Duas mulheres morreram em um acidente envolvendo dois carros – um Fiat Uno branco e um Volkswagen Fox vermelho – na ES 490, na região conhecida como Matinha, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (10). Cinco pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta Sul.

A Polícia Militar informou que o Fox vermelho seguia no sentido Marataízes e teria invadido a contramão, atingindo o Uno branco. Um Fiat Uno prata, que seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim, não conseguiu parar e também se envolveu no acidente, mas nenhum ocupante se feriu.

As mulheres que morreram estavam no carona do Uno branco e do Fox vermelho, e não tiveram nome e idade informados. Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência segue em andamento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e do Corpo de Bombeiros atuaram no socorro às cinco pessoas feridas. Elas estavam estáveis e foram levadas para um hospital da região.