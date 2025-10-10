A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente com carreta na BR 101 deixa trânsito lento em Ibiraçu

Publicado em 10/10/2025 às 15h49
Carreta tomba na BR 101 em Ibiraçu no KM 219.
Carreta tombada às margens da BR 101 em Ibiraçu Crédito: Rede Social

Uma carreta tombou na BR 101 em Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu no quilômetro 219, próximo à estátua gigante do Buda, no sentido Fundão.

O veículo está às margens da rodovia, mas há lentidão no tráfego de veículos no trecho — que deve ser interditado durante a retirada da carreta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda não há horário confirmado para a operação.  A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas não há registro de feridos.

Publicidade