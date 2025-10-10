Acidente com carreta na BR 101 deixa trânsito lento em Ibiraçu

Uma carreta tombou na BR 101 em Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu no quilômetro 219, próximo à estátua gigante do Buda , no sentido Fundão.

O veículo está às margens da rodovia, mas há lentidão no tráfego de veículos no trecho — que deve ser interditado durante a retirada da carreta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda não há horário confirmado para a operação. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas não há registro de feridos.