14 anos de prisão

Condenado por homicídio qualificado é preso no Centro Pop de Vitória

Ele estava foragido havia seis anos, após ser condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Viana por assassinato cometido por motivo torpe

A condenação do homem – que não teve nome e idade divulgados – foi por homicídio cometido por motivo torpe, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Viana. A Guarda de Vitória disse que a prisão dele foi resultado de uma ação coordenada com a Gerência de Inteligência da corporação, que repassou as informações sobre o paradeiro do foragido. >