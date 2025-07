Morre suspeito baleado durante ação da Guarda Municipal em Vila Velha

Jhonatan Guilherme Freitas, de 21 anos, baleado na cabeça durante uma ação da Guarda Municipal de Vila Velha no último dia 11 de julho, não resistiu aos ferimentos. O jovem estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Científica confirmou que foi acionada pela unidade na madrugada desta sexta-feira (18) para recolher o corpo.>

Segundo a Guarda Municipal, Jhonatan estava em um veículo com outros três suspeitos, monitorado pela muralha eletrônica, que bateu em um caminhão durante uma abordagem no bairro Cavalieri. Após o acidente, eles desembarcaram no carro e, conforme a corporação, dois apontaram armas para os agentes. O jovem baleado foi socorrido e dois comparsas acabaram presos. Na ocasião, a suspeita era de que o grupo estaria prestes a dar um ataque em regiões dominadas por facções rivais às deles. >