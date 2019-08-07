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Mulher é agredida por marido dentro de Centro POP, em Vitória

Casal está em situação de rua há seis meses. A mulher contou que já tinha sido agredida por ele outras vezes. Os dois foram levados para prestar depoimento na delegacia

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 15:57

Publicado em 

07 ago 2019 às 15:57
Vídeo mostra momento em que homem agride mulher dentro de Centro Pop, no ES Crédito: Videomonitoramento
Uma mulher foi agredida pelo marido, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop), em Vitória, na manhã desta quarta-feira (7). As câmeras de videomonitoramento flagraram as agressões.
>Homem confessa crime após briga e corpo de mulher é achado na Serra
Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, eles são casados e estão em situação de rua há seis meses.
Em depoimento para a delegada, a mulher contou que já vem sendo agredida pelo marido há muito tempo. Ela foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer o exame de corpo de delito.
>Proteção limitada: apenas 14 mulheres usam o Botão do Pânico no ES
O agressor será ouvido pela delegada de plantão. No vídeo é possível ver o momento em que o homem anda até a mulher, derruba o que estava na mão dela e bate a cabeça da esposa contra a parede.
 
Em nota, a Prefeitura de Vitória informa que a Guarda Municipal foi acionada nesta manhã (7) para atender uma ocorrência de briga entre um casal atendido dentro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop). O homem foi conduzido para a Delegacia da Mulher. A mulher não quis registrar ocorrência, mas foi encaminhada para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) da Prefeitura de Vitória.

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