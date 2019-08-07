Mulher é agredida por marido dentro de Centro POP, em Vitória

Vídeo mostra momento em que homem agride mulher dentro de Centro Pop, no ES Crédito: Videomonitoramento

Uma mulher foi agredida pelo marido, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop), em Vitória , na manhã desta quarta-feira (7). As câmeras de videomonitoramento flagraram as agressões.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, eles são casados e estão em situação de rua há seis meses.

Em depoimento para a delegada, a mulher contou que já vem sendo agredida pelo marido há muito tempo. Ela foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer o exame de corpo de delito.

O agressor será ouvido pela delegada de plantão. No vídeo é possível ver o momento em que o homem anda até a mulher, derruba o que estava na mão dela e bate a cabeça da esposa contra a parede.



