Faccionado ao PCV

Caso Alice: preso em operação na Serra tem relação com morte de criança

A Polícia Civil prendeu o principal alvo, Luiz Fernando de Jesus Santos Brum, de 36 anos; outros três morreram e dois ficaram feridos na ação realizada nesta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:37

Luiz Fernando de Jesus Santos Brum, de 36 anos, foi preso durante operação da Polícia Civil na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Foi preso durante a operação da Polícia Civil na localidade de 'Pantanal', em Serra Dourada II, na Serra, nesta quinta-feira (29), Luiz Fernando de Jesus Santos Brum, de 36 anos. Segundo a corporação, ele é o responsável por coordenar o ataque que terminou na morte de Alice Rodrigues em 24 de agosto de 2025.

A pequena estava no carro com os pais quando o veículo deles foi confundido com outro usado pela facção rival do grupo criminoso ao voltarem da praia em Balneário Carapebus, no município serrano. A menina foi atingida por um disparo e não resistiu. Quatro armas foram apreendidas pela equipe.

Em atendimento à imprensa no final da tarde desta quinta, o chefe da Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, explicou que Luiz, também conhecido como Pezão ou Barba, era o principal alvo da ação policial.

Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Serra Dourada II, na Serra Crédito: PCES/Divulgação

O homem era ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), mas já integrou o Terceiro Comando Puro (TCP) atuando na Rua 15, no bairro de Jacaraípe. Além da prisão, outros três morreram, três foram presos e dois ficaram feridos em troca de tiros entre o grupo criminoso e a polícia.

Devido ao ocorrido, a Ceturb-ES informou que, por motivo de segurança, as linhas 811, 812, 813 e 856, que atendem a região de Cidade Pomar e Serra Dourada II operaram com desvios. "A companhia explicou que a situação já está sendo normalizada".

Linhas de ônibus chegaram a mudar os itinerários após prisão de principal braço armada do PCV em Serra Dourada II Crédito: Leitor | A Gazeta

Mais crimes

O chefe da DHPP contou ainda que Luiz está envolvido em diversos outros crimes na Serra, sendo o último o ataque a tiros na região de Santo Antônio. Ele é um dos que aparecem no vídeo saindo de um carro com fuzil na mão (veja abaixo). Os tiros deixaram dois mortos e um ferido.

Alice Rodrigues, de 6 anos, foi morta após ataque em Carapebus, na Serra Crédito: Reprodução redes sociais

"O primeiro ataque dele foi trágico e culminou na morte da criança Alice. Desde então, ele se tornou um dos alvos principais da nossa delegacia. Ele está em vários ataques de homicídios no bairro Balneário de Carapebus. No dia 29 de setembro cito, por exemplo, um duplo homicídio e uma tentativa. Ele e mais quatro indivíduos entraram em uma residência com o uniforme da Polícia Civil e executaram duas pessoas naquele local", explicou Sandi Mori.

O delegado detalhou ainda outros crimes. No dia 9 de setembro do ano passado ele matou a liderança do Terceiro Comando de Vitória (TCP), a quem ele respondia quando integrava a facção.

Cerco e prisão

Para prender Luiz a equipe realizou ação de monitoramento. Em parceria com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), foi feito um cerco no local.

“Desde o dia de ontem estamos monitorando a localidade do Pantanal com inteligência e uso de drones. Estávamos desde às 6h da manhã na região. Vimos que ele contava com uma grande escolta em volta da residência que ele ficava, ao menos 15 pessoas. Por volta de 10h30 vimos ele entrar em casa”, informou o delegado.

A partir da visualização, os agentes montaram um cerco. A equipe da Core cercou a parte de trás da casa, que dá para o matagal e usada como rota de fuga, conforme explicou Sandi Mori. Já outros militares vigiam da aeronave do Notaer.

Planos de novos ataques

Conforme o delegado, Luis confessou, enquanto era encaminhado à delegacia, que planejava outro grande ataque no bairro Santo Antônio na noite desta quinta (29). "Ele é o braço armado principal do PCV e linha de frente nos ataques do PVC na Serra", frisou.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta