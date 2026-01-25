Home
Vídeo mostra ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos na Serra

Suspeitos chegaram de carro e fizeram disparos contra grupo de pessoas que estava na rua; um homem de 30 anos morreu no local

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:58

Um homem de 30 anos morreu e outros dois amigos dele, de 19 e 34 anos, ficaram feridos.

Um vídeo mostra o momento do ataque a tiros que vitimou Marcelo Rodrigues de Oliveira, de 30 anos, em Santo Antônio, na Serra, na noite de sábado (24). Além dele, outros dois homens foram baleados, um de 19 e outro de 34 anos, e sobreviveram. A gravação de videomonitoramento mostra quando o Toyota Corola prata chega à rua onde estão quatro pessoas. Em questão de segundos, o veículo diminui a velocidade, as portas são abertas e três suspeitos encapuzados saem com armas em mãos e fazendo disparos.

Das pessoas que estavam na rua, três conseguem fugir por um beco, enquanto os atiradores permanecem disparando contra eles. Já um quarto, de camisa laranja, chega a se esconder atrás de um veículo estacionado, mas, ao tentar entrar em uma casa, é alvejado por dois dos assassinos. Não há informação sobre o estado de saúde da quarta pessoa que aparece no vídeo. Ainda não se sabe também a motivação do ataque.

Os disparos contra Marcelo atingiram a cabeça e a região do tórax. Conforme a Polícia Militar, o Samu já havia confirmado a morte dele quando a corporação chegou ao local. Já os dois amigos que ficaram feridos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Na unidade de saúde, a vítima de 19 anos disse à equipe que estava com amigos em uma rua, próximo ao Horto Municipal, quando um veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram diversos disparos contra o grupo.

O jovem afirmou que conseguiu correr para a residência de um amigo e só teria percebido depois um ferimento sofrido na canela. A polícia informa que não foi possível fazer contato com o outro ferido devido ao estado de saúde dele.

O corpo de Marcelo Rodrigues foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

