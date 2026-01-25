Homem é assassinado a tiros e dois amigos ficam feridos na Serra

Um homem de 30 anos foi assassinado com tiros na cabeça e na região do tórax, próximo ao Horto Municipal, no bairro Santo Antônio, na Serra, na noite de sábado (24). Dois amigos da vítima, de 19 e 38 anos, também foram baleados, mas socorridos com vida e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que suspeitos chegaram em um Toyota Corola prata, desembarcaram e efetuaram os disparos. Marcelo Rodrigues de Oliveira Júnior morreu no local. Não há informações sobre a motivação do ataque.