Operação policial acaba em três mortes e dois feridos em bairro da Serra

Publicado em 29/01/2026 às 16h25
Helicóptero do Notaer auxiliou a Polícia Civil durante operação na localidade de 'Pantanal' em Serra Dourada II Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante operação da Polícia Civil (PC), na tarde desta quinta-feira (29). A ação aconteceu na localidade conhecida como Pantanal, no bairro Serra Dourada II, na Serra, e segundo a PC, o grupo entrou em confronto com os policiais. Quatro armas foram apreendidas pela equipe. 

A operação teve apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Um vídeo feito por morador mostra a aeronave sobrevoando a região. Mais informações serão disponibilizadas em atendimento à imprensa, às 17h. 

