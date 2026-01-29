Operação policial acaba em três mortes e dois feridos em bairro da Serra
Publicado em 29/01/2026 às 16h25
Pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante operação da Polícia Civil (PC), na tarde desta quinta-feira (29). A ação aconteceu na localidade conhecida como Pantanal, no bairro Serra Dourada II, na Serra, e segundo a PC, o grupo entrou em confronto com os policiais. Quatro armas foram apreendidas pela equipe.
A operação teve apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Um vídeo feito por morador mostra a aeronave sobrevoando a região. Mais informações serão disponibilizadas em atendimento à imprensa, às 17h.