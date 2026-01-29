Motorista é preso com pistola e R$ 40 mil após tentar fugir da PRF em Jaguaré
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária (PRF) na BR 101 em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29).
Segundo a PRF, durante fiscalização, o motorista de um Honda Civic branco desobedeceu uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas. Após percorrer aproximadamente um quilômetro, ele ingressou em uma estrada de terra e tentou escapar a pé, mas desistiu.
Durante fiscalização no veículo, foram apreendidos uma pistola calibre 380 municiada e R$ 40 mil. O suspeito alegou que o valor seria da venda de um veículo e que ele seguia para São Mateus. Após ser alcançado, ele foi encaminhado à delegacia de São Mateus.