Carro fica todo perfurado após ataque com mais de 200 tiros em Vitória

Parece até notícia repetida, mas não é: mais um ataque do tráfico foi registrado em Vitória durante a madrugada. Suspeitos atiraram mais de 200 vezes no bairro Santos Dumont, nesta sexta-feira (20). Dois carros foram atingidos e os moradores chegaram a encher as duas mãos com as cápsulas que ficaram para trás (inclusive de fuzil).

Pela manhã, mais tiros, desta vez em Tabuazeiro: seriam os traficantes disparando para o alto, em comemoração ao ataque em Santos Dumont.

Os mais de 200 disparos aconteceram por volta das 3h30 da madrugada. A polícia esteve na região, pela manhã, procurando os criminosos. O clima na comunidade é de medo e apreensão.

Cápsulas recolhidas por moradores após ataque em Santos Dumont, Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, junto à polícia, a tensão em Santos Dumont começou na tarde de quinta-feira (19), quando encapuzados teriam invadido uma casa para sequestrar uma pessoa. O alvo não teria sido encontrado; de madrugada, os traficantes voltaram.