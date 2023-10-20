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Bairro Santos Dumont

Carro fica todo perfurado após ataque com mais de 200 tiros em Vitória

Traficantes da região de Tabuazeiro seriam os responsáveis pelos disparos na madrugada desta sexta-feira (20); moradores estão com medo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2023 às 11:33

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 11:33

Parece até notícia repetida, mas não é: mais um ataque do tráfico foi registrado em Vitória durante a madrugada. Suspeitos atiraram mais de 200 vezes no bairro Santos Dumont, nesta sexta-feira (20). Dois carros foram atingidos e os moradores chegaram a encher as duas mãos com as cápsulas que ficaram para trás (inclusive de fuzil).
Pela manhã, mais tiros, desta vez em Tabuazeiro: seriam os traficantes disparando para o alto, em comemoração ao ataque em Santos Dumont.
Os mais de 200 disparos aconteceram por volta das 3h30 da madrugada. A polícia esteve na região, pela manhã, procurando os criminosos. O clima na comunidade é de medo e apreensão.
Cápsulas recolhidas por moradores após ataque em Santos Dumont, Vitória
Cápsulas recolhidas por moradores após ataque em Santos Dumont, Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, junto à polícia, a tensão em Santos Dumont começou na tarde de quinta-feira (19), quando encapuzados teriam invadido uma casa para sequestrar uma pessoa. O alvo não teria sido encontrado; de madrugada, os traficantes voltaram.
No dia 8 de outubro, um ataque do tráfico chamou a atenção em Santos Dumont: uma mulher de 40 anos que estava em churrasco e um motoboy que seguia para o trabalho foram baleados após suspeitos de carro abrirem fogo no meio da rua.
Na quinta-feira (19) de noite teve tiroteio no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, com um baleado e janela de casa atingida. Na madrugada, mais disparos entre os bairros Da Penha e Itararé.
Na tarde de quarta-feira (18), um homem de 30 anos foi baleado na perna na região do Morro do Macaco. A vítima contou à polícia que estava em um churrasquinho, mas viu um carro preto passando com quatro suspeitos dentro. Uma escadaria da região ficou "cravada" de marcas de tiros.
De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, os ataques são resultado de disputa de grupos rivais do tráfico em busca de expandir território. Sobre os casos desta sexta-feira (20) em Santos Dumont e Tabuazeiro, a Polícia Civil disse que "não localizou acionamento para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) no local informado ou conduzidos à delegacia". 

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