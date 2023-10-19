Homem é baleado na perna durante ataque a tiros em Vitória

Tiroteio em escadaria de Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Oliveira Alves

TV Gazeta, a vítima contou à polícia que estava em um churrasquinho, mas viu um carro preto passando com quatro suspeitos dentro. Um homem de 30 anos foi baleado na perna na região do Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, em Vitória , na tarde de quarta-feira (18). Conforme apuração do repórter André Falcão, da, a vítima contou à polícia que estava em um churrasquinho, mas viu um carro preto passando com quatro suspeitos dentro.

Já ciente dos constantes ataques na região por conta do tráfico de drogas, decidiu ir embora, mas, quando chegou próximo à escadaria Eulina Bastos Ferreira, um dos ocupantes do veículo desceu do carro armado e começou a atirar. Veja vídeo:

Segundo a Polícia Militar , no final da tarde de quarta-feira (18), o Ciodes recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro. Militares foram ao local, mas ninguém foi preso. Posteriormente, chegou a informação de que havia dado entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital, um homem baleado na perna esquerda.

Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, nesta quinta-feira (19), o policiamento está reforçado na região.

Noite de tensão

Moradores do Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, tiveram uma noite de terror de quarta-feira (18), devido a mais um confronto entre grupos rivais do tráfico. Um homem foi baleado. Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, um dos tiros chegou a quebrar o vidro da janela de uma casa em Tabuazeiro (veja acima). Mais tarde, durante a madrugada, mais disparos: dessa vez entre o Bairro da Penha e Itararé.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, os tiros em Tabuazeiro teriam sido um confronto armado entre facções rivais: o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). "No Morro do Macaco houve uma tentativa de homicídio supostamente por indivíduos que vieram pela área de mata. Não temos a informação confirmada se realmente eles pertencem ao PCV, sendo um ataque na região do TCP", disse.