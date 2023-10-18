Perseguição e tiros na BR 262 deixam dois baleados em Cariacica

Suspeitos atacam veículo a tiros na BR 262 em Cariacica
Duas pessoas foram baleadas durante um ataque no meio da BR 262, altura de Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (18). Segundo testemunhas, os atiradores estavam seguindo um veículo desde Xuri, em Vila Velha.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o motorista do carro atacado havia ido buscar um amigo no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha — não se sabe o motivo da saída do detento. Quando saiu de lá, o veículo começou a ser perseguido por outro automóvel.
Na BR 262, os atiradores, que estavam encapuzados, emparelharam com o carro e abriram fogo. O motorista do veículo foi atingido nas costas; o segundo ferido foi um carregador da Central de Abastecimento (Ceasa), que estava saindo do trabalho, e acabou vítima de uma bala perdida na perna. Ele foi socorrido por uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local.
Um passageiro do veículo atacado, de 27 anos, permaneceu no local. Ele disse que, no total, eram três pessoas no carro. "O homem contou que ele e o outro passageiro são internos e hoje receberam liberação para visitar as famílias. Durante o deslocamento para casa, na Serra, foram surpreendidos pelos disparos não sabendo informar autoria e motivação", completou a Polícia Militar.
O veículo atacado ficou com cinco perfurações de tiros. Eles pegaram no para-brisa, na lataria, no para-lama e no pneu. No local ficaram cápsulas de calibre 9mm. A área foi isolada e os atiradores continuam sendo procurados.