Caminhoneiro suspeito de atropelar a ex de propósito é preso na Serra

Vítima estava com um amigo em uma festa de Carnaval e notou a presença do ex. Ao saírem do local, a moto deles foi perseguida e atingida pelo carro dirigido pelo suspeito

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:37

Foi preso no domingo (8), durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária, o homem suspeito de atropelar de propósito a ex-esposa no dia 17 de fevereiro enquanto ela trafegava de moto pela ES 010, na região da Praia da Baleia, na Serra.

O homem, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, foi preso pela equipe da delegacia responsável pela investigação às margens da BR 101, no bairro Cidade Nova da Serra. O suspeito, que é caminhoneiro, iria seguir viagem com destino ao estado da Bahia no momento em que foi abordado.

Com apoio da equipe de plantão da unidade operacional da PRF na Serra, os investigadores conseguiram abordar o caminhão e dar voz de prisão ao suspeito. Após ser informado sobre o mandado expedido contra ele, pela 3ª Vara Criminal da Serra, o homem foi conduzido para a delegacia.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

Relembre o caso

Uma mulher de 28 anos foi atropelada de propósito pelo ex-marido enquanto trafegava pela ES 010, na região da Praia da Baleia, na Serra, na última terça-feira (17). Em entrevista exclusiva ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima contou que estava saindo de moto de um bloco de Carnaval em Manguinhos, quando o suspeito viu a mulher e acelerou o carro que dirigia, batendo na motocicleta em que ela estava. Após isso, ele ainda deu ré para atropelar a ex e o amigo dela que pilotava a motocicleta.

Cena de terror, não desejo isso para ninguém. Meu corpo está em carne viva. Graças a Deus, eu não quebrei nenhum osso. Na verdade, não sei o que é pior" X Mulher vítima do crime

A vítima contou ter sido casada com o homem que jogou o carro sobre a moto onde ela e o amigo estavam Crédito: Fabrício Christ

A mulher — que é contadora — explicou que a confusão começou na festa de Carnaval, quando o ex-marido a viu com o amigo. Após isso, ele começou a xingar a vítima e, por isso, ela e o outro homem decidiram sair do local. Foi depois disso que a perseguição começou. "Eu vi o carro dele vindo de longe. Aí ele chegou perto e mandou descermos da moto. A gente não desceu e meu amigo acelerou para tentar fugir. Foi aí que a perseguição começou. Pouco mais à frente, ele conseguiu nos alcançar e jogou o carro na nossa direção", detalhou.

Após atingir a moto, o homem fugiu antes que a polícia chegasse ao local do crime. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital do município da Serra. A contadora ainda contou que foi casada com o suspeito por dez anos e que há dois estava separada após sofrer violência. Mesmo com o fim do relacionamento, ela relatou sofrer perseguição e que solicitou uma medida protetiva contra o homem. Ela acredita que o crime teria sido motivado por ciúmes.

No primeiro ano da separação, eu me mudei quatro vezes porque ele sempre descobria meu endereço e me perseguia X Mulher vítima do crime

Local onde o ex-marido tentou atropelar a vítima e o amigo Crédito: Fabrício Christ

Segundo a polícia, o homem ainda não foi encontrado e o caso é tratado como tentativa de homicídio. Por conta disso, o medo ainda cerca a família da contadora. "Eu espero que ele seja encontrado, pois merece pagar por tudo que ele fez na prisão. Só com ele preso nossa família vai ter paz", finalizou a mulher.

Mulher ficou com a maior parte do corpo em carne viva após o crime Crédito: Fabrício Christ

