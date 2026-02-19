Home
>
Polícia
>
Mulher é atropelada de propósito pelo ex-marido na Serra

Mulher é atropelada de propósito pelo ex-marido na Serra

Vítima estava com um amigo em uma festa de Carnaval e notou a presença do ex. Ao saírem do local, a moto deles foi perseguida e atingida pelo carro dirigido pelo suspeito; polícia trata o caso como tentativa de homicídio

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:35

Uma mulher de 28 anos foi atropelada de propósito pelo ex-marido enquanto trafegava pela ES 010, na região da Praia da Baleia, na Serra, na última terça-feira (17). Em entrevista exclusiva ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima contou que estava saindo de moto de um bloco de Carnaval em Manguinhos, quando o suspeito viu a mulher e acelerou o carro que dirigia, batendo na motocicleta em que ela estava. Após isso, ele ainda deu ré para atropelar a ex e o amigo dela que pilotava a motocicleta.

Recomendado para você

Vítima estava com um amigo em uma festa de Carnaval e notou a presença do ex. Ao saírem do local, a moto deles foi perseguida e atingida pelo carro dirigido pelo suspeito; polícia trata o caso como tentativa de homicídio

Mulher é atropelada de propósito pelo ex-marido na Serra

Em poucos dias, alguns bairros vivenciaram uma escalada de violência com duas pessoas assassinadas e seis baleadas

Entenda a guerra de facções que gera ataques com mortes em Cariacica

Suspeito de 33 anos teria se masturbado ao lado da vítima, uma jovem de 20 anos,  durante trajeto da linha 724 (Novo Brasil/Terminal de Campo Grande), na noite de quarta-feira (18)

Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Cariacica

Cena de terror, não desejo isso para ninguém. Meu corpo está em carne viva. Graças a Deus, eu não quebrei nenhum osso. Na verdade, não sei o que é pior"

X

Mulher vítima do crime
Vítima contou que foi atropelada de propósito na ES 010, na altura da Praia da Baleia, na Serra
A vítima contou ter sido casada com o homem que jogou o carro sobre a moto onde ela e o amigo estavam Crédito: Fabrício Christ

A mulher — que é contadora — explicou que a confusão começou na festa de Carnaval, quando o ex-marido a viu com o amigo. Após isso, ele começou a xingar a vítima e, por isso, ela e o outro homem decidiram sair do local. Foi depois disso que a perseguição começou. "Eu vi o carro dele vindo de longe. Aí ele chegou perto e mandou descermos da moto. A gente não desceu e meu amigo acelerou para tentar fugir. Foi aí que a perseguição começou. Pouco mais à frente, ele conseguiu nos alcançar e jogou o carro na nossa direção", detalhou.

Após atingir a moto, o homem fugiu antes que a polícia chegasse ao local do crime. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital do município da Serra. A contadora ainda contou que foi casada com o suspeito por dez anos e que há dois estava separada após sofrer violência. Mesmo com o fim do relacionamento, ela relatou sofrer perseguição e que solicitou uma medida protetiva contra o homem. Ela acredita que o crime teria sido motivado por ciúmes.

No primeiro ano da separação, eu me mudei quatro vezes porque ele sempre descobria meu endereço e me perseguia

X

Mulher vítima do crime
Local onde o ex-marido tentou atropelar a vítima e o amigo
Local onde o ex-marido tentou atropelar a vítima e o amigo Crédito: Fabrício Christ

Segundo a polícia, o homem ainda não foi encontrado e o caso é tratado como tentativa de homicídio. Por conta disso, o medo ainda cerca a família da contadora. "Eu espero que ele seja encontrado, pois merece pagar por tudo que ele fez na prisão. Só com ele preso nossa família vai ter paz", finalizou a mulher.

Mulher ficou com a maior parte do corpo em carne viva após o crime
Mulher ficou com a maior parte do corpo em carne viva após o crime Crédito: Fabrício Christ

Leia mais

Imagem - Entenda a guerra de facções que gera ataques com mortes em Cariacica

Entenda a guerra de facções que gera ataques com mortes em Cariacica

Imagem - Grupo desce de van, abre fogo e deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Grupo desce de van, abre fogo e deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Imagem - Motorista embriagado é preso após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na BR 262

Motorista embriagado é preso após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na BR 262

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais