Crueldade

Mulher é atropelada de propósito pelo ex-marido na Serra

Vítima estava com um amigo em uma festa de Carnaval e notou a presença do ex. Ao saírem do local, a moto deles foi perseguida e atingida pelo carro dirigido pelo suspeito; polícia trata o caso como tentativa de homicídio

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:35

Uma mulher de 28 anos foi atropelada de propósito pelo ex-marido enquanto trafegava pela ES 010, na região da Praia da Baleia, na Serra, na última terça-feira (17). Em entrevista exclusiva ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima contou que estava saindo de moto de um bloco de Carnaval em Manguinhos, quando o suspeito viu a mulher e acelerou o carro que dirigia, batendo na motocicleta em que ela estava. Após isso, ele ainda deu ré para atropelar a ex e o amigo dela que pilotava a motocicleta.

Cena de terror, não desejo isso para ninguém. Meu corpo está em carne viva. Graças a Deus, eu não quebrei nenhum osso. Na verdade, não sei o que é pior" X Mulher vítima do crime

A vítima contou ter sido casada com o homem que jogou o carro sobre a moto onde ela e o amigo estavam Crédito: Fabrício Christ

A mulher — que é contadora — explicou que a confusão começou na festa de Carnaval, quando o ex-marido a viu com o amigo. Após isso, ele começou a xingar a vítima e, por isso, ela e o outro homem decidiram sair do local. Foi depois disso que a perseguição começou. "Eu vi o carro dele vindo de longe. Aí ele chegou perto e mandou descermos da moto. A gente não desceu e meu amigo acelerou para tentar fugir. Foi aí que a perseguição começou. Pouco mais à frente, ele conseguiu nos alcançar e jogou o carro na nossa direção", detalhou.

Após atingir a moto, o homem fugiu antes que a polícia chegasse ao local do crime. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital do município da Serra. A contadora ainda contou que foi casada com o suspeito por dez anos e que há dois estava separada após sofrer violência. Mesmo com o fim do relacionamento, ela relatou sofrer perseguição e que solicitou uma medida protetiva contra o homem. Ela acredita que o crime teria sido motivado por ciúmes.

No primeiro ano da separação, eu me mudei quatro vezes porque ele sempre descobria meu endereço e me perseguia X Mulher vítima do crime

Local onde o ex-marido tentou atropelar a vítima e o amigo Crédito: Fabrício Christ

Segundo a polícia, o homem ainda não foi encontrado e o caso é tratado como tentativa de homicídio. Por conta disso, o medo ainda cerca a família da contadora. "Eu espero que ele seja encontrado, pois merece pagar por tudo que ele fez na prisão. Só com ele preso nossa família vai ter paz", finalizou a mulher.

Mulher ficou com a maior parte do corpo em carne viva após o crime Crédito: Fabrício Christ

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta