Patrão de garotas de programa é assassinado em prostíbulo em Vila Velha

Odilon Darós foi baleado enquanto estava dentro do estabelecimento no Centro de Vila Velha; suspeito chegou de bicicleta, atirou pela janela e fugiu

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:28

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha vai investigar o caso Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 53 anos foi assassinado a tiros enquanto estava sentado no sofá de uma quitinete que funcionava como casa de prostituição, no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de domingo (8). A vítima foi identificada como Odilon Darós. Em relato à Polícia Militar, garotas de programa que trabalhavam no local disseram que ele era o responsável pelo estabelecimento e atuava como cafetão delas.

De acordo com a PM, testemunhas informaram que o suspeito chegou ao local de bicicleta, deixou o veículo no meio da rua e foi até a janela da quitinete, que ficava de frente para o sofá onde a vítima estava sentada. Em seguida, efetuou diversos disparos e fugiu em direção ao Centro.

Duas garotas de programa estavam no imóvel no momento do crime e se preparavam para receber dois clientes. Elas relataram que ouviram os tiros e, com medo, se trancaram em um quarto até a chegada da Polícia Militar. Ainda segundo as testemunhas, a vítima não tinha desavenças conhecidas, e elas não souberam informar o que poderia ter motivado o crime.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.

