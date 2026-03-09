Patrão de garotas de programa é assassinado em prostíbulo em Vila Velha

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:28
Um homem de 53 anos foi assassinado a tiros enquanto estava sentado no sofá de uma quitinete que funcionava como casa de prostituição, no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de domingo (8). A vítima foi identificada como Odilon Darós. Em relato à Polícia Militar, garotas de programa que trabalhavam no local disseram que ele era o responsável pelo estabelecimento e atuava como cafetão delas.
De acordo com a PM, testemunhas informaram que o suspeito chegou ao local de bicicleta, deixou o veículo no meio da rua e foi até a janela da quitinete, que ficava de frente para o sofá onde a vítima estava sentada. Em seguida, efetuou diversos disparos e fugiu em direção ao Centro.
Duas garotas de programa estavam no imóvel no momento do crime e se preparavam para receber dois clientes. Elas relataram que ouviram os tiros e, com medo, se trancaram em um quarto até a chegada da Polícia Militar. Ainda segundo as testemunhas, a vítima não tinha desavenças conhecidas, e elas não souberam informar o que poderia ter motivado o crime.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.
