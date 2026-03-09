Assaltantes roubam carro e R$ 400 e abandonam motorista de app em Linhares

Assaltantes roubam carro, R$ 400 e abandonam motorista de app em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois criminosos roubaram um carro e R$ 400 em dinheiro de um motorista de aplicativo no distrito de Córrego Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no domingo (8), após o profissional aceitar uma corrida fora da plataforma na rodoviária do município. A vítima, que trabalha na profissão há cerca de cinco anos, contou que o veículo utilizado no momento do assalto havia sido alugado há apenas dois meses.

O motorista — que não quis se identificar — relatou à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, que os dois homens anunciaram o assalto ao chegarem ao destino. Um dos suspeitos estava armado com uma submetralhadora. Os criminosos obrigaram a vítima a seguir até uma estrada rural, onde roubaram o veículo e o dinheiro do profissional. Em seguida, ele foi abandonado no local enquanto a dupla fugia.