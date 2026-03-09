Condenado por matar a ex-companheira em SP é preso em Vitória

Condenado por feminicídio em 2009, em SP, foi preso na Rodoviária de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Penal

Um homem de 53 anos condenado por feminicídio no estado de São Paulo foi preso no domingo (8), na região da Ilha do Príncipe, em Vitória, nas proximidades da Rodoviária. Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, ele tentava fugir e se preparava para embarcar em um ônibus com destino ao interior do Estado.



O suspeito, identificado como Jother Cristino Borges, foi localizado por equipes da Recaptura de Foragidos (RECAP/DERP). A prisão aconteceu por volta das 17h10.

De acordo com a Polícia Penal, a captura ocorreu após informações repassadas pela Polícia Civil do Espírito Santo indicarem que o foragido estaria tentando deixar a região. Com base nas informações, os policiais conseguiram localizar o homem momentos antes do embarque.

Ainda segundo a corporação, durante a abordagem o suspeito foi chamado pelo nome e confirmou a identidade. Em seguida, foi informado sobre a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pelo 1º Tribunal do Júri de Campinas (SP).

O mandado está relacionado a um processo por homicídio qualificado, ocorrido em 2009, quando o homem teria assassinado a ex-companheira com diversos golpes de arma branca.

Após a confirmação da ordem judicial, foi dada voz de prisão ao suspeito. Para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, os policiais utilizaram algemas, conforme prevê a legislação.