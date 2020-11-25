Caminhões que recolhem lixo são apedrejados em Vitória

Caminhão que recolhe lixo foi alvo de vandalismo na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quatro caminhões de lixo foram alvo de vandalismo em Vitória . Os veículos foram apedrejados e tiveram os pneus rasgados, segundo os boletins de ocorrência.

Os casos foram registrados entre 21h desta terça-feira (24) e 1h desta quarta-feira (25) no Centro de Vitória, Jardim da Penha, Praia do Canto e Bento Ferreira.

Os profissionais que estavam nos caminhões contaram à polícia que não aderiram à greve dos motoristas da limpeza urbana e que decidiram trabalhar, fazendo o recolhimento do lixo. No meio das rotas que eles estavam fazendo em Vitória, os caminhões foram interceptados por homens encapuzados que mandaram os motoristas descerem.

Os homens encapuzados jogaram pedras nos vidros dos veículos e rasgaram os pneus dos caminhões. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória foram chamadas e fizeram a escolta dos veículos de volta para a garagem. Aos policiais, os motoristas afirmaram que acham que os ataques foram de sindicalistas. A reportagem tentou falar com o Sindicato dos Rodoviários, que representa a categoria, mas não obteve retorno.

Já o Sindicato das Empresas de Limpeza Pública do Espírito Santo (Selures) disse, por nota, que registrou com "estarrecimento e indignação" os "atos perpetrados pelo Sindirodoviários no curso do ilegal movimento de greve, e com as proporções tomadas, na noite de ontem (24), quando veículos que saíram por força de decisão judicial para recolhimento de lixo foram vandalizados".

Segundo o sindicato patronal, a paralisação deixou de ser uma ato constitucional, com reivindicações de direitos trabalhistas, para se tornar "atos de vandalismos restrito aos sindicalistas e não mais a coletividade da categoria, que em momento nenhum tem se oposto à cumprir a decisão judicial."

"Mais do que isso, os deploráveis registros de violência e vandalismos, com apedrejamento de caminhões e pneus furados por encapuzados, que ao não mostrar o rosto só reverbera a transgressão e a postura adotada pelo Sindorodoviários, denotando o total desapego a lei, as decisões judiciais e o propósito com a causa daqueles que dizem representar", afirmou na nota.

A GREVE