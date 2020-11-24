Quantidade de lixo em canal de Vila Velha impressiona. Veja fotos

Lixo a céu aberto próximo ao Terminal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Em meio à greve de motoristas da limpeza urbana , uma situação chamou à atenção em Vila Velha : muito lixo ocupando o canal localizado próximo ao Terminal de Vila Velha, entre os bairros Divino Espírito Santo e Centro. De acordo com o fotojornalista Ricardo Medeiros, que fez os registros no local, pessoas da região afirmam que o lixo jogado na rua está indo para dentro do valão.

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Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que as equipes de limpeza realizam o serviço na região, além de contar com o Deixe Aqui, local disponibilizado gratuitamente para a população descartar resíduos como restos de obras, galhos e móveis quebrados. Em nota, acrescentou que este é um ponto viciado de lixo que é limpo três vezes na semana, mas que alguns moradores em situação de rua descartam lixo neste local. A Prefeitura disse ainda que colocou três contentores de lixo que foram incendiados e vandalizados e que o município já disponibilizou ajuda para estas pessoas diversas vezes por meio de programas sociais oferecido pela Secretaria Municipal de Serviço Social.

Também demandado, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), até o momento desta publicação não se manifestou. A matéria será atualizada quando houver respostas.

Lixo em Vila Velha

A GREVE

A greve dos motoristas dos caminhões usados na limpeza urbana, que reivindicam reajuste de salário, já provoca vários pontos de acúmulo de lixo na Grande Vitória. A paralisação, que havia sido suspensa temporariamente, foi retomada nesta segunda-feira (23) e não tem previsão de término.

Trabalhadores e empresários afirmam que as conversas se esgotaram e que agora aguardam o resultado do processo de dissídio coletivo que corre na Justiça do Trabalho.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), que representa também os motoristas da limpeza urbana, a paralisação estava suspensa, atendendo a um pedido da Justiça do Trabalho, que solicitou uma interrupção do movimento grevista até o primeiro turno das eleições, que ocorreu no dia 15 de novembro.

Como após o prazo, as empresas e os trabalhadores não chegaram a um acordo, o sindicato dos rodoviários retomou a greve nas cidades de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra. As empresas ofereceram um reajuste de 2,46% retroativo a maio ou 4,77% sem retroatividade e com alteração da data-base para novembro.

Já o sindicato que representa os motoristas quer um reajuste de 4,77%, que corresponde ao valor da inflação de novembro, mas mantendo a data-base atual, que atualmente está fixada no primeiro semestre do ano. "Como eles não ofereceram nenhuma proposta nova depois do primeiro turno, voltamos com a greve. E agora cabe à Justiça tomar uma decisão sobre o reajuste", comentou o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre da Silva.