Bandidos arrombam lotérica e levam cofre com R$ 135 mil em João Neiva

Polícia tenta identificar os suspeitos, que estavam encapuzados, e investiga se fazem parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime

Publicado em 31 de julho de 2025 às 14:04

Três homens encapuzados invadiram uma casa lotérica e furtaram um cofre com cerca de R$ 135 mil no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (31). Em imagens de videomonitoramento, é possível ver um carro preto chegar e um suspeito usar um spray com tinta preta para obstruir a câmera (confira acima). Segundo a Polícia Militar, no local foram encontradas várias cédulas espalhadas pelo chão. >

Conforme a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o trio também deixou para trás uma mochila e ferramentas utilizadas para cometer o crime. A suspeita da Polícia Civil é de que o roubo pode ter tido a participação de uma quadrilha especializada, como explicou o delegado Roberto Fanti, titular da Delegacia Regional de Aracruz, que atua no combate a crimes em João Neiva. >

“Eles entraram todos encapuzados. Ainda estamos nesse momento de identificação, contando com o trabalho da perícia científica. No cofre foram levados valores de R$ 135 mil. Já acionamos a perícia e fizemos análise de imagens. Já temos possivelmente algum veículo identificado e verificamos possível relação com crimes como esses que aconteceram no Norte e Noroeste do ES”, disse o delegado.>

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e diligências estão em andamento por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, com suporte operacional da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN). “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam contribuir com as apurações podem ser compartilhadas, de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia 181. Esses dados podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.>

Em menos de 15 dias, essa é a segunda vez que acontece um crime de roubo em lotérica. No dia 17 de julho, em Baixo Guandu, no Noroeste capixaba, o cofre também foi levado e os suspeitos retiraram R$ 67 mil. No mesmo dia, o cofre foi encontrado em um terreno baldio no bairro Santana, em Cariacica.>

*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte>

