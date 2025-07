Caso é investigado

Professor é preso suspeito de abusar de criança em escola particular de Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que os abusos ocorreram dentro da sala de aula e se repetiram em diferentes ocasiões

Um professor de 37 anos foi preso, na manhã de quarta-feira (30), suspeito de abusar de uma aluna, de 8 anos, em uma escola particular localizada no município de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que os crimes ocorreram dentro da sala de aula e se repetiram em diferentes ocasiões. >