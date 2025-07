Vídeo

Homem atira contra câmera de segurança e é preso em Marataízes, no ES

O nome do atirador não foi divulgado, mas a Polícia Civil informou que trata-se de um chefe do tráfico e que já era investigado

Um homem de 23 anos que atirou contra uma câmera de segurança no mesmo dia em que o equipamento foi instalado acabou preso em Marataízes, Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (30). A própria câmera flagrou o crime, ainda na noite de terça (29): o atirador dispara três vezes até que consegue destruir o patrimônio público recém-colocado no bairro Santa Rita II. >

O nome do preso não foi divulgado, mas a Polícia Civil informou que trata-se de um chefe do tráfico no bairro e que já era investigado. Com mandados de busca e apreensão, equipes da Guarda Municipal e investigadores da PC conseguiram prendê-lo. Na residência dele foram encontradas drogas (cocaína e maconha) além da roupa usada no dia do crime contra a câmera. A arma, porém, não foi localizada. >