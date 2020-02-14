Ataques em Vitória: 'Estamos monitorando tudo', diz prefeito

O prefeito de Vitória Luciano Rezende Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

A autoridade municipal esclareceu que, embora não tenha havido qualquer incidente concreto que atingisse escolas e postos de saúde, tem sido oferecido todo o apoio necessário. Isso é feito por precaução. De qualquer forma, a situação agora evolui melhor do que pela manhã e estamos atentos. Estamos acompanhando qualquer mudança e mesmo o Carnaval de Vitória , até o momento, está mantido, finalizou.

O INÍCIO DOS CONFLITOS

A Avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi fechada por bandidos na manhã nesta sexta-feira (14). Criminosos armados surgiram no local, ordenando os comerciantes a fecharem as portas. Em seguida, dispararam tiros para o ar e soltaram fogos. Policiais militares e civis estiveram no local. Por volta das 10h, o trânsito foi liberado na avenida.

"Estamos presos dentro de uma loja. Só escutando os tiros. O pessoal da loja fechou a loja por completo, ninguém entra e ninguém sai", contou um cliente que estava dentro de uma loja quando ação dos bandidos começou.

ADOLESCENTE MORTO

A manhã de terror em Vitória, com diversos casos de vandalismo espalhados em diferentes pontos da capital, deixou muitos moradores da cidade assustados. Criminosos encapuzados quebraram vitrines, ônibus, automóveis e obrigaram comerciantes a fecharem as portas. Moradores do bairro Bonfim fizeram um protesto na Avenida Maruípe e disseram que o motivo da manifestação é a morte de um jovem de 17 anos, que teria sido morto durante uma operação da Polícia Civil, que acontecia na região.

Oficialmente, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) confirma que houve uma morte na região em que o grupo policial atuava, mas diz que ainda apura de onde partiu a bala que teria matado o jovem e a identidade do rapaz. Extraoficialmente, membros da secretaria confirmam que a pessoa morta no Bonfim é Caio Matheus Silva Santos. A informação foi publicada pelo colunista Leonel Ximenes.

Nas redes sociais circulam imagens de Caio segurando fuzis, em festas supostamente promovidas por traficantes. Representantes das comunidades do Complexo da Penha confirmam que o jovem que aparece no vídeo é o rapaz morto durante a operação. A Reportagem de A Gazeta conversou com familiares do rapaz que faziam a liberação do corpo, no Departamento Médico Legal de Vitória (DML).

O padrasto de Caio também confirmou que é ele mesmo que aparece nas imagens."Ele realmente tem amigos do tráfico e ele tirava fotos ostentando armas, porque brincava dizendo que as meninas ficavam doidas quando o cara estava armado".

Uma mulher que protestava nesta manhã de sexta-feira (14) na Avenida Maruípe, próximo da entrada do bairro Bonfim, afirmou que ele não estava armado no momento do crime. Foram os próprios moradores que o levaram para o hospital.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em coletiva no Quartel de Maruípe, o chefe da Polícia Civil, José Arruda, disse que a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) fazia uma operação no Bonfim para cumprimento de mandados de prisão. Já no fim da ação, quando os policiais desciam o morro, foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados. De acordo com Arruda, apenas um disparo, mas não havia registro de que alguém tivesse sido baleado.

Eles estavam terminando a operação e houve a necessidade de se fazer um disparo, quando foram surpreendidos por vários rapazes fortemente armados. Todos correram, o tumulto se dissolveu. Naquele momento não foi registrado nenhum óbito, afirma o chefe da PC.

Segundo ele, momentos depois, os policiais receberam a informação de que uma pessoa havia dado entrada no Hospital São Lucas com uma perfuração por disparo de arma de fogo.

Pode ter sido neste momento (da operação), pode ter sido depois, pode ser que alguém se aproveitou da situação e matou o rapaz. Tudo está sendo investigado. Vamos ver o laudo cadavérico, ouvir as pessoas. As operações já estão sendo organizadas para ter certeza do que aconteceu, disse Arruda.

"POLÍCIA ATUARÁ COM MAIS FORÇA", DIZ CASAGRANDE APÓS ATAQUE EM VITÓRIA

Após criminosos interditarem a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, e provocarem o terror em moradores e comerciantes da região, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, usou das redes sociais para se manifestar na manhã desta sexta-feira (14).

Bandidos reagem à ocupação da PM nos bairros, mas a polícia atuará com mais força ainda. Já efetuamos prisões de alguns desses criminosos. Essa será a nossa resposta. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 14, 2020