“Apanhou de estuprador”: chacota estimulou assassinato de Dante Michelini

Autor do crime relatou à polícia ter sido zoado por apanhar de um "jack" – gíria para quem comete estupro; denunciado pela morte de Araceli no início dos anos 1970, ele acabou inocentado na década de 90 por falta de provas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:28

Vista área da propriedade de Dantinho Michelini
Vista área da propriedade de Dantinho Michelini Crédito: Google Earth

A crueldade empregada no assassinato de Dante Brito Michelini, de 76 anos, teria sido estimulada por uma chacota sofrida pelo autor dias antes do crime. A informação foi detalhada pelo chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra, durante coletiva nesta quarta-feira (11). O nome dele não foi divulgado, mas o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que se trata de Willian Santos Manzoli, de 28 anos.

Segundo o delegado, o crime ocorreu na noite do dia 19 de janeiro. “Entendemos que foi do dia 19 para o 20, mais precisamente no dia 19. Ele detalhou como chegou, como adentra, como encontra o Dante, o que fez, como assassina e arranca a cabeça. Também como ele pega e sai com ela para Guarapari, no mercado central, onde ele joga a cabeça”, afirmou.

As investigações apontaram que o autor do crime invadiu o sítio de Dante Michelini para dormir, mas foi descoberto e expulso sob golpes de madeira. Por esse motivo, o suspeito acabou sendo ridicularizado em uma boca de fumo. “As pessoas começaram a fazer chacota dele por que ele levou surra de um 'jack,' um estuprador”, disse. Ainda segundo o delegado, Willian teria decidido retornar ao imóvel para "se justificar perante ao tráfico" e ganhar moral.

Dantinho, como sempre foi conhecido, era de uma influente família do Espírito Santo no início dos anos 1970, quando foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça pelo desaparecimento, estupro e morte de Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos. Na década de 1990, foi absolvido sob a justificativa de falta de provas.

Dinâmica e violência

Chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra
Chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra Crédito: Farley Sil

A investigação aponta que o suspeito já estava se escondendo na propriedade dias antes. O terreno tem cerca de 51 mil metros quadrados e possui construções em estado de quase abandono. Ele contou ainda que o autor entrou na propriedade utilizando ferramentas. “Ele falou que usou alicate para entrar na propriedade. A grade havia sido contada recentemente mesmo”, disse o delegado.

No dia do crime, houve luta corporal. O delegado afirmou que o suspeito é praticante de capoeira e se utilizou das habilidades de luta para derrubar e imobilizar Dante. Dutra descreveu a ação como extremamente violenta. “Ele é uma pessoa perigosa e não é uma pessoa que fez sem pensar: ele é violento, um perfil de extrema violência”, afirmou.

Após decapitar a vítima, a polícia apurou que o suspeito percorreu parte do trajeto até a região central de Guarapari utilizando uma bicicleta. Segundo o delegado, ele conhecia bem a área e, no caminho, encontrou um usuário de drogas, a quem entregou “duas buchas” de maconha em troca pelo veículo. Depois ele seguiu pedalando até o ponto onde fez o descarte da cabeça. Após abandonar o membro, Willian devolveu a bicicleta. 

Deu errado

Ainda conforme o delegado, após levar a cabeça em uma sacola, o suspeito a retirou e arremessou no canal de Guarapari. Na primeira tentativa, porém, a cabeça teria boiado. Ele então entrou na água, a pegou novamente e amarrou com arame a uma pedra antes de fazer um novo descarte, desta vez afundando. O membro foi localizado por mergulhadores dos Bombeiros a cerca de quatro metros de profundidade.

Dutra destacou que, apesar do avançado estado de decomposição do corpo — encontrado apenas no dia 3 de fevereiro —, existem indícios de sofrimento extrema. “A putrefação é grande, mas podemos afirmar que ele sofreu muito. Teve a cabeça cortada. Ele fez coisas com a vítima que pode se comparar a tortura”, disse.

O delegado ainda relatou comportamentos do suspeito após o crime. “Ele retorna depois que vai na região central, ele volta na casa senta ao lado do corpo e fumou. Ele ainda urinou na cabeça”, afirmou.

O suspeito foi preso no dia 28 de janeiro por descumprir uma medida protetiva expedida na Bahia, relacionado à Lei Maria da Penha. A partir do cruzamento de informações sobre furtos na região, investigadores chegaram ao nome dele. “Tivemos a informação que um homem que tava na região entrando em casas, fazendo furtos, e estava na cadeia. Era uma informação boa para chegar no autor porque na data do crime ele estava na região”, explicou Dutra, citando que Willian possuía feridas nas mãos e marcas das pauladas desferidas por Dante.

Segundo o delegado, a confissão veio após abordagem estratégica. “Solicitamos a retirada para Secretária de Estado da Justiça (Sejus) e a equipe de investigação usou técnica de dialogar de forma tranquila e vimos que ele se orgulhava de ter matado um estuprador”, finalizou. 

Confissão detalhada

O chefe da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, destacou que a investigação foi sustentada por elementos técnicos e pela confissão do suspeito. Segundo ele, o homem apresentou detalhes que só alguém que esteve no local poderia saber. “A confissão nunca pode ser a principal prova, mas ele passa detalhes da casa, do exterior, de como a cabeça foi levada, e até o que seria encontrado com a cabeça”, afirmou.

Apesar de o membro ter sido encontrado na manhã desta quarta-feira (11), o instrumento de corte ainda não foi localizado.

De acordo com Malini, o suspeito descreveu um caminho não usual de acesso ao imóvel e relatou que permaneceu dentro da residência aguardando a movimentação da vítima. Ainda segundo o delegado, Dante estaria comendo pão quando foi surpreendido. A primeira luta corporal teria sido vencida pelo empresário, mas, na sequência.

“A vítima, apesar de idoso, era uma pessoa ativa. Ele diz que imobiliza com o joelho”, explicou o delegado, acrescentando que, conforme o relato, Dante ainda estava vivo no momento em que teve a cabeça cortada.

Malini também informou que o suspeito foi para Guarapari próximo ao réveillon. Além disso, realiza "bicos" como flanelinha e guardador de veículos, dormia em diferentes locais e também pedia comida em restaurantes. Ele já possuía histórico por medida protetiva e estava preso preventivamente. Agora, responde por homicídio consumado, além de possível responsabilização pelo incêndio no imóvel, que pode configurar crime de dano ou ocultação de prova.

Suspeito de matar Dante Michelini foi preso no ES por violência doméstica

Dante Michelini teve a cabeça cortada ainda em vida, segundo a polícia

Autor confesso do crime utilizou faca-alicate para decapitar Dante Michelini

Cabeça de Dante Michelini é encontrada no mar em Guarapari

Escola com nome Dante Michelini pode virar Araceli no ES

