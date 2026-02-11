Após o crime, o homem de 29 anos — identificado como Willian Santos Manzoli, conforme apurado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta — saiu do sítio, em Meaípe, Guarapari, e foi em direção ao canal do Centro da cidade. Lá, ele jogou a cabeça de Dante e também a arma utilizada no crime. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o autor do homicídio deu detalhes sobre como era o objeto. Depois disso, os mergulhadores fizeram buscas, mas não o encontraram. O membro do corpo de Dante foi localizado pela equipe pela manhã.