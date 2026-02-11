Autor confesso do crime utilizou faca-alicate para decapitar Dante Michelini
O suspeito de assassinar Dante Brito Michelini contou que utilizou uma faca-alicate (objeto cortante conjugado) para decapitá-lo. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (11). O idoso de 75 anos foi decapitado ainda quando estava vivo.
Após o crime, o homem de 29 anos — identificado como Willian Santos Manzoli, conforme apurado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta — saiu do sítio, em Meaípe, Guarapari, e foi em direção ao canal do Centro da cidade. Lá, ele jogou a cabeça de Dante e também a arma utilizada no crime. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o autor do homicídio deu detalhes sobre como era o objeto. Depois disso, os mergulhadores fizeram buscas, mas não o encontraram. O membro do corpo de Dante foi localizado pela equipe pela manhã.
Willian está preso desde o dia 28 de janeiro por descumprimento de medida protetiva. A prisão aconteceu antes da elucidação do caso. Conforme o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi ouvido por policiais no presídio, onde confessou o crime motivado por vingança. "Traçamos perfis criminais até chegarmos ao indivíduo que já estava preso. Ele foi ouvido e acabou confessando a autoria", disse.