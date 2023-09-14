Acusado de matar ex-companheira em Colatina é preso em Macaé, no RJ

Foi preso, na tarde da última quarta-feira (13), Carlos Magno Farias da Silva, o Maguinho, acusado de matar a ex-companheira Gabrielly Mennas da Silva, na época com 30 anos, no dia 4 de janeiro deste ano, dentro de casa, no bairro São Judas Tadeus, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Maguinho foi preso por policiais civis do Espírito Santo em uma residência onde ele estava vivendo no bairro Jardim Aeroporto, em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele foi localizado após meses de investigações sobre o crime e seu paradeiro.
Em uma rede social, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, repudiou a violência contra a mulher e lembrou o trabalho da Polícia Civil capixaba nesse caso. "Nossos policiais civis dedicaram-se, incansavelmente, à caçada desse assassino, até que depois de muito trabalho investigativo, a Equipe da Polícia Civil, DHPP de Colatina, coordenada pelo Dr. Deverly, prendeu o facínora, em Macaé, no Rio de Janeiro", comentou.
Segundo a Polícia Civil, a localização do acusado foi possível a partir de informações anônimas e da verificação e checagem entre o Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) do Noroeste do Estado e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, agências que ficaram a cargo das investigações.
Ainda conforme a corporação, na residência de Maguinho também foi cumprido mandado de busca e apreensão, mas nada de ilícito foi encontrado.
Ele foi entregue na Delegacia de Polícia de Macaé, de onde será conduzido pela equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina para o sistema prisional do Espírito Santo. "Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário, respondendo pelo crime de feminicídio cometido contra sua ex-companheira, crime este que chocou o estado", comunicou a corporação.
Relembre o crime
Gabrielly foi assassinada a tiros dentro de casa, no bairro São Judas Tadeu. O crime foi registrado por uma câmera de segurança da casa. As imagens mostram uma criança, sobrinha da mulher, correndo e, momentos depois, Gabrielly também aparece tentando subir as escadas do imóvel, mas acaba atingida e cai baleada.
Segundo a Polícia Militar, o homem, Carlos Magno Farias da Silva, o "Maguinho", pulou o muro da residência e realizou os disparos contra ela. Após o crime, o suspeito fugiu em um carro de cor preta. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos.
Gaby e Carlos, de acordo com a família, ficaram juntos por cerca de seis meses. O homem não aceitava o fim do relacionamento.
Por temer pela própria vida, Gabrielly havia pedido na Justiça uma medida protetiva contra o ex.
À época, o irmão da vítima relatou em entrevista à reportagem da TV Gazeta que, na tarde do crime, "Maguinho" teria ido até o local de trabalho de Gabrielly e feito ameaças de morte contra ela.
Nas redes sociais, Gabrielly já tinha compartilhado prints de conversas com o ex, em que o homem faz ameaças contra ela. Em uma das mensagens, Carlos diz: "Vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo".
Carlos Magno Farias da Silva, o Maguinho, chegou a ser procurado pela polícia, mas foi localizado na tarde desta quarta-feira (13).