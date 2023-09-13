Cobrança de dívida termina em confusão e tiros no ES; veja vídeo

(confira acima). Uma cobrança de dívida terminou em briga e até tiros no centro de distribuição de um supermercado no bairro Soteco, em Viana , na tarde de terça-feira (12). A confusão foi gravada por uma testemunha

De acordo com a Polícia Militar , a vítima, um fretista, informou que foi até o centro de distribuição do Supermercado Casagrande cobrar uma dívida de um entregador. Revoltado com a cobrança, o suspeito saiu do local e voltou armado. Ele chegou a disparar três vezes, mas não acertou ninguém.

Os dois começaram a brigar, momento em que a vítima conseguiu tomar a arma do suspeito. O vídeo foi gravado nesse ponto, quando o fretista já estava com a arma do entregador.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a dívida cobrada é antiga: testemunhas disseram que a briga foi por causa de uma motocicleta vendida em 2011, mas que tinha restrições e foi apreendida. A pessoa que comprou o veículo ficou com raiva por causa do prejuízo e, 12 anos depois, encontrou o vendedor no centro de distribuição. Foi quando a confusão aconteceu.

Após ser desarmado, o entregador fugiu em um veículo. "A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Uma pistola calibre 380, dois carregadores e 23 munições, que o suspeito teria deixado para trás, foram recolhidos e entregues à Delegacia Regional de Cariacica", informou a Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e até o momento nenhum suspeito foi detido".

O Supermercado Casagrande destacou em nota que nenhum colaborador foi envolvido. Veja na íntegra: