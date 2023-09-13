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Viana

Cobrança de dívida termina em confusão e tiros no ES; veja vídeo

Tudo aconteceu no centro de distribuição de um supermercado no bairro Soteco, na tarde de terça-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2023 às 14:06

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 14:06

Uma cobrança de dívida terminou em briga e até tiros no centro de distribuição de um supermercado no bairro Soteco, em Viana, na tarde de terça-feira (12). A confusão foi gravada por uma testemunha (confira acima)
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um fretista, informou que foi até o centro de distribuição do Supermercado Casagrande cobrar uma dívida de um entregador. Revoltado com a cobrança, o suspeito saiu do local e voltou armado. Ele chegou a disparar três vezes, mas não acertou ninguém.
Os dois começaram a brigar, momento em que a vítima conseguiu tomar a arma do suspeito. O vídeo foi gravado nesse ponto, quando o fretista já estava com a arma do entregador. 
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a dívida cobrada é antiga: testemunhas disseram que a briga foi por causa de uma motocicleta vendida em 2011, mas que tinha restrições e foi apreendida. A pessoa que comprou o veículo ficou com raiva por causa do prejuízo e, 12 anos depois, encontrou o vendedor no centro de distribuição. Foi quando a confusão aconteceu. 
Após ser desarmado, o entregador fugiu em um veículo. "A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Uma pistola calibre 380, dois carregadores e 23 munições, que o suspeito teria deixado para trás, foram recolhidos e entregues à Delegacia Regional de Cariacica", informou a Polícia Militar. 
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e até o momento nenhum suspeito foi detido". 
O Supermercado Casagrande destacou em nota que nenhum colaborador foi envolvido. Veja na íntegra:
"A ocorrência foi em Viana, no centro de distribuição de Hortifruti do Casagrande. Ocorreu uma briga entre um fornecedor, produtor rural, e um motorista de outro produtor rural que estava fazendo entrega de hortifruti. Na ocasião a policia foi chamada. Nenhum colaborador estava envolvido".

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