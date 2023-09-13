Em meio a comoção, corpo de 3° jovem morto em Sooretama é enterrado

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram assassinados com "requintes de crueldade" em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, um dos três adolescentes mortos em Sooretama , no Norte do Espírito Santo, foi velado na capela mortuária do município e, logo depois, enterrado no cemitério local na tarde desta quarta-feira (13) em meio a comoção de amigos e familiares.

O corpo do adolescente seguiu até esta terça-feira (12) no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, quando foi liberado aos familiares após um pedido da Defensoria Pública do Estado à Justiça capixaba. Carlos Henrique era adotado e, para identificá-lo, foi necessário ir a Pedro Canário, extremo Norte do Estado, buscar uma irmã biológica do menino e levá-la para realizar um exame de DNA.

Relembre o crime

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.

Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos. Ainda segundo os familiares, os três meninos não tinham envolvimento com drogas. De acordo com a polícia, eles não tinham passagem pelo sistema prisional.