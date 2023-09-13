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Carlos Henrique Trajanos

Em meio a comoção, corpo de 3° jovem morto em Sooretama é enterrado

Corpo de Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, seguiu até esta terça-feira (12) no DML de Vitória, quando foi liberado aos familiares
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

13 set 2023 às 19:23

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 19:23

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram assassinados com "requintes de crueldade" em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O corpo de Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, um dos três adolescentes mortos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi velado na capela mortuária do município e, logo depois, enterrado no cemitério local na tarde desta quarta-feira (13) em meio a comoção de amigos e familiares.
O corpo do adolescente seguiu até esta terça-feira (12) no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, quando foi liberado aos familiares após um pedido da Defensoria Pública do Estado à Justiça capixaba. Carlos Henrique era adotado e, para identificá-lo, foi necessário ir a Pedro Canário, extremo Norte do Estado, buscar uma irmã biológica do menino e levá-la para realizar um exame de DNA.
Na última semana, os corpos dos outros dois jovens assassinados, Kauã Loureiro, de 15 anos, e Wellington Simon, de 14, foram enterrados após uma pequena homenagem de familiares e amigos.

Relembre o crime

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.
Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos. Ainda segundo os familiares, os três meninos não tinham envolvimento com drogas. De acordo com a polícia, eles não tinham passagem pelo sistema prisional.
Os corpos dos jovens foram encontrados pela polícia no dia 1º de setembro em uma área de plantação de eucalipto em Sooretama, no Norte do Estado. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, os meninos foram mortos com "requintes de crueldade", por vingança de traficantes rivais de Sooretama, no Norte do Estado.

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