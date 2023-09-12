Corpo de 3° adolescente morto em Sooretama é liberado aos familiares

O corpo do adolescente Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, um dos três adolescentes mortos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi liberado aos familiares no final da tarde desta terça-feira (12). A confirmação foi feita pela Defensoria Pública do Estado à reportagem da TV Gazeta Norte. A família do jovem recorreu ao órgão para recorrer à Justiça pedindo a liberação.
Na última semana, os corpos dos outros dois jovens assassinados, Kauã Loureiro, de 15 anos, e Wellington Simon, de 14, foram enterrados após uma pequena homenagem de familiares e amigos. Já o corpo de Carlos Henrique seguiu até esta terça-feira no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória aguardando liberação porque o jovem era adotado e, para identificá-lo, foi necessário ir a Pedro Canário, extremo Norte do Estado, buscar uma irmã biológica do menino e levá-la para realizar um exame de DNA.
À TV Gazeta Norte, o pai de Carlos Henrique disse, por telefone, que na madrugada desta quarta-feira (13) uma funerária deve se deslocar até DML para levar o corpo do jovem a Sooretama. A previsão, segundo o familiar, é que o enterro aconteça entre o final da manhã e o começo da tarde em um cemitério localizado no Centro da cidade.
Sobre o crime
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.
Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos. Ainda segundo os familiares, os três meninos não tinham envolvimento com drogas. De acordo com a polícia, eles não tinham passagem pelo sistema prisional.
Os corpos dos jovens foram encontrados pela polícia no dia 1º de setembro em uma área de plantação de eucalipto em Sooretama, no Norte do Estado. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, os meninos foram mortos com "requintes de crueldade", por vingança de traficantes rivais de Sooretama, no Norte do Estado.