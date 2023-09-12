Corpo de 3° adolescente morto em Sooretama é liberado aos familiares

Corpos dos três jovens desaparecidos em Sooretama foram encontrados no dia 1º de setembro Crédito: Montagem | A Gazeta

TV Gazeta Norte. A família do jovem recorreu ao órgão para recorrer à Justiça pedindo a liberação. O corpo do adolescente Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, um dos três adolescentes mortos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo , foi liberado aos familiares no final da tarde desta terça-feira (12). A confirmação foi feita pela Defensoria Pública do Estado à reportagem da. A família do jovem recorreu ao órgão para recorrer à Justiça pedindo a liberação.

À TV Gazeta Norte, o pai de Carlos Henrique disse, por telefone, que na madrugada desta quarta-feira (13) uma funerária deve se deslocar até DML para levar o corpo do jovem a Sooretama. A previsão, segundo o familiar, é que o enterro aconteça entre o final da manhã e o começo da tarde em um cemitério localizado no Centro da cidade.

Sobre o crime

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.

Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos. Ainda segundo os familiares, os três meninos não tinham envolvimento com drogas. De acordo com a polícia, eles não tinham passagem pelo sistema prisional.