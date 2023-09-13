Homem morde nariz de namorado da ex em briga em frente a delegacia no ES

Dona de casa mostra marcas de agressão após confusão com namorado Crédito: Oliveira Alves

Uma confusão que acabou até com pedaço de nariz arrancado por mordida aconteceu na frente da Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (13). Os envolvidos na briga são o atual namorado e o ex-marido de uma dona de casa de 34 anos, que estava no local após ter sido agredida.

TV Gazeta, a dona de casa contou que estava com o homem, com quem se relaciona há dois meses, quando eles começaram a discutir. "Ele acabou me agredindo, eu também agredi ele. Nesse ato dele me empurrar, me agredir, depois eu também o agredi, chamei a polícia porque achei que a situação estava ficando mais grave", disse. Ela preferiu não se identificar. A mulher e o namorado foram parar na delegacia após uma briga entre eles na madrugada desta quarta-feira, em Itacibá, Cariacica . Em entrevista ao repórter André Falcão, da, a dona de casa contou que estava com o homem, com quem se relaciona há dois meses, quando eles começaram a discutir. "Ele acabou me agredindo, eu também agredi ele. Nesse ato dele me empurrar, me agredir, depois eu também o agredi, chamei a polícia porque achei que a situação estava ficando mais grave", disse. Ela preferiu não se identificar.

Polícia Militar foi acionada e o casal foi levado para o PEM. Lá, a mulher decidiu que não iria representar contra o namorado, um homem de 29 anos, então ele foi liberado.

Na saída, ela precisava de dinheiro e mandou mensagem para o ex-marido. "Eu mandei mensagem para meu ex-marido perguntando se ele tinha dinheiro no Pix para eu ir embora de carro de aplicativo. Ele perguntou onde eu estava, aí eu falei que estava na delegacia, que tinha brigado com meu namorado, mas não dei detalhes. Ele falou que ia até a delegacia. Eu falei que não era para ir, implorei e ele falou que não iria, mas acabou comparecendo", relatou.

Na hora em que a dona de casa e que o namorado já estavam do lado de fora da delegacia, o ex-marido chegou de carro. "Ele parou e começou aquela confusão. Ele falou com meu namorado: 'Olha, você não encosta a mão dela'. Meu namorado nem sabia quem ele (o ex) era. Os dois se atracaram no chão, e eu puxando. Deu aquela confusão e ele mordeu o nariz do meu namorado. Só vi na hora que meu namorado saiu com a mão no rosto falando que ele tinha mordido um pedaço do nariz dele."

O homem ferido foi levado por policiais ao hospital, e o ex-marido da mulher foi detido. "Infelizmente vai ter que pagar pelo que fez. É triste, às vezes me sinto até culpada pelo que aconteceu, mas na hora ali eu não tinha outra pessoa para pedir o dinheiro para ir embora. Não foi minha intenção, estou muito triste", disse a dona de casa.

O que diz a Polícia Civil

"A Polícia Civil informa que o suspeito, de 29 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), foi ouvido e liberado por falta de representação da vítima. O procedimento será encaminhado para Deam de Cariacica.

Após o conduzido ter sido liberado no PEM, surgiu um barulho e um policial civil dirigiu-se até a rua para ver o que estava ocorrendo. No local, encontrou o homem, de 29 anos, perdendo muito sangue e o seu agressor, posteriormente identificado como esposo da vítima.

Segundo informações colhidas no local, o marido da vítima, de 42 anos, havia dado uma mordida no nariz do homem de 29 anos, que estava perdendo muito sangue. Motivo pelo qual o policial civil o levou para o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) da Unimed, em Itararé, Vitória. Diante do crime ocorrido em frente à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), o policial civil deu voz de prisão ao agressor e o conduziu à Delegacia.

O homem de 42 anos assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo."

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a dona de casa deixou claro que não vive mais com o homem de 42 anos, afirmando que ele é ex-marido dela.

Jovem precisará de cirurgia após mordida

Homem que teve nariz mordido Crédito: Arquivo pessoal

O rapaz de 29 anos entrou em contato com A Gazeta e explicou que ele e a mulher beberam e ao, chegarem em casa, começaram uma discussão. Como ele precisava acordar cedo no dia seguinte, pediu para que ela fosse embora, o que ela não aceitou.

"Começou a quebrar coisas na casa e veio pra cima de mim, segurei ela pelo braço e afastei, nisso, ela chamou a polícia, não aceitava que mandei sair da minha casa. Me levou preso, como não tinha motivos pra me deixar preso, se arrependeu e mandou me liberarem. Chamou o ex dela, falou que bati nela, me pegou de surpresa na saída da delegacia e começamos a discutir", contou o jovem.

Ainda segundo o jovem, ele teve o nariz desfigurado e precisará de uma cirurgia plástica. "A residência é minha, ela não ajudava em nada financeiramente. O motivo da fúria era esse, não aceitava o fim do relacionamento, bebia e ficava transtornada", disse.