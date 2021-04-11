Morre o desembargador aposentado Ewerly Grandi Ribeiro

O juiz de direito Anselmo Laranja, amigo da família, lamentou a perda do desembargador aposentado. "Foi uma triste notícia que recebemos neste dia. Ele deixa um vazio muito grande, além de muita saudade", disse.

Anselmo Laranja destacou a influência que o desembargador aposentado teve na Justiça capixaba. "Todos os envolvidos na magistratura perdem um exemplo. O desembargador Ewerly foi um homem correto, muito sério, honrado e deixa um legado para nós, jovens juízes. Ele foi uma referência importante, teve ocupações de destaque e atuou com muito equilíbrio. Foi um exemplo na defesa dos interesses da sociedade", ressaltou o juiz.