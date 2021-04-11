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Morre o desembargador aposentado Ewerly Grandi Ribeiro

Magistrado aposentado presidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) entre os anos 1996 e 1997 e foi vítima de uma pneumonia

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2021 às 09:22
O desembargador aposentado Ewerly Grandi Ribeiro morreu neste sábado (10), aos 90 anos, em decorrência de uma pneumonia. Ele estava em sua residência,  na Mata da Praia, em Vitória. O velório e o enterro foram restritos aos familiares, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Ewerly Grandi Ribeiro foi presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) entre os anos 1996 e 1997. Era irmão do também desembargador aposentado José Eduardo Grandi Ribeiro, que faleceu em 2018, após complicações durante uma cirurgia para troca de baterias de um marcapasso, em São Paulo.

HOMENAGEM

O juiz de direito Anselmo Laranja, amigo da família, lamentou a perda do desembargador aposentado. "Foi uma triste notícia que recebemos neste dia. Ele deixa um vazio muito grande, além de muita saudade", disse.
Anselmo Laranja destacou a influência que o desembargador aposentado teve na Justiça capixaba. "Todos os envolvidos na magistratura perdem um exemplo. O desembargador Ewerly foi um homem correto, muito sério, honrado e deixa um legado para nós, jovens juízes. Ele foi uma referência importante, teve ocupações de destaque e atuou com muito equilíbrio. Foi um exemplo na defesa dos interesses da sociedade", ressaltou o juiz.
O presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, em nome de todo o Poder Judiciário Estadual, comunicou, com pesar, o falecimento do ex-presidente da Corte no site do Tribunal. 

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