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Luto

Fundador do Galetinho, Gerso Fogolin morre de câncer aos 84 anos

Empresário lutava contra a doença há cinco meses e faleceu na manhã deste sábado (7); restaurante existe há mais de três décadas em Vitória

Publicado em 07 de Março de 2021 às 16:40

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 mar 2021 às 16:40
Galetinho
Fundador do Restaurante Galetinho, Gerson Fogolin morreu, aos 84 anos, vítima de câncer Crédito: Arquivo pessoal
Fundador do tradicional restaurante "Galetinho", o empresário Gerso Fogolin faleceu na manhã desse sábado (6), aos 84 anos. Há cerca de cinco meses ele lutava contra um câncer, em fase de metástase, no pâncreas e no fígado. Durante os quatro últimos dias, ele esteve internado em um hospital particular em Vitória.

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Nascido em São Paulo, ele se mudou para o Espírito Santo já adulto, onde mais tarde resolveu abrir o self service com a esposa Kimiko Fukunaga Fogolin, com quem foi casado por 55 anos. O primeiro ficava na Rua Sete de Setembro, no Centro da Capital. Com o tempo, o casal chegou a ter mais três unidades.
"Ele foi um dos primeiros funcionários do Bradesco. Em um cargo de confiança, ele foi transferido para Vitória e resolveu se aposentar por aqui. Depois de dois ou três anos, ele abriu o restaurante com a minha mãe. Atualmente, temos o de Bento Ferreira e o de Vila Velha", contou o filho Wagner Fukunaga Fogolin.
"Ele era um pai excelente. Italiano, era muito severo e de coração muito grande. Cuidou de nós até os últimos dias"
Wagner Fukunaga Fogolin - Filho e empresário
Hoje adultos, os quatro irmãos cresceram trabalhando nos restaurantes. Por causa da morte do fundador, ambas as unidades ficaram fechadas no sábado (6), mas já reabriram neste domingo (7). "Era o que ele iria querer", brincou Wagner, que descreveu o pai como um empreendedor corajoso e rigoroso.
Com a presença apenas dos familiares mais próximos, Gerso Fogolin foi velado e enterrado no Cemitério Santo Antônio, em Vitória. Agora, além do legado gastronômico de 35 anos, fica a saudade para a esposa Kimiko Fukunaga Fogolin e para os filhos Wagner, Jefferson, Sandro e Fabrício.

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