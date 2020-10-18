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Outubro Rosa

Capixaba vence câncer de mama e participa de corrida ao lado da filha

A atividade mobilizou mais de 500 mulheres no Estado,  que puderam correr ao ar livre, ou mesmo dentro de casa, em uma esteira

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 18:50
Corrida em prol do Outubro Rosa, Desafio Superação mobilizou mais de 500 mulheres no Espírito Santo. Entre elas, correram a capixaba Neuza Bená que venceu o câncer de mama e a filha Elayne Bená, que atualmente faz tratamento contra linfoma de Hodgkin.
Após diagnóstico de câncer, Elayne e Neuza participam, lado a lado, do desafio de correr  Crédito: Igreja Adventista/Divulgação
Para quem está acostumado a lidar com situações bem mais difíceis, um dia nublado não é desculpa para ficar na cama por "mais cinco minutinhos". Não mesmo. Uma corrida inédita realizada na manhã deste domingo (18), para marcar a campanha do Outubro Rosa, contou com a presença de mais  de 500 mulheres em todo o Espírito Santo. Dentre elas, a pedagoga Neuza Bená, 50 anos, que venceu o câncer de mama, e a filha Elayne Bená, 30, que atualmente faz tratamento contra o linfoma de Hodgkin.
A ideia do Desafio Superação era que cada pessoa pudesse correr como achasse melhor: em uma esteira, dentro de casa; sozinha, na rua; ou em grupo, como fizeram Neuza, Elayne, e cerca de 30 outras mulheres, que percorreram a orla da praia de Camburi, em Vitória. 
"Já era um hábito nosso fazer caminhadas, mesmo antes da doença. Agora, há um ânimo a mais. Não desistimos e a competição é uma forma de incentivar outras mulheres a cuidarem da saúde", afirma Neuza.

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Ela explica que descobriu o câncer em abril de 2019, após uma consulta médica. O tratamento, que começou quase que imediatamente, durou pouco mais de um ano. Há poucos dias, veio a boa notícia: "a doença está controlada, graças a Deus! Passei por uma consulta na semana passada, e o médico disse que não tenho mais nada. Agora é só fazer acompanhamento."
Hoje, é Elayne quem enfrenta um câncer, descoberto há poucos meses.  Toda a força que a minha mãe teve quando passou pelo tratamento dela, é a mesma coisa comigo. Ela me dá forças e me ajuda muito. Por causa disso, faço minhas caminhadas, uma alimentação saudável. Tenho me cuidado", ressalta.
Lado a lado, mãe e filha percorreram 6 km e 8 km, respectivamente, na manhã deste domingo. "A médica dela disse que não poderia extrapolar, mas ela não se aguenta", brinca Neuza, destacando ainda que, para elas, a atividade não  é apenas uma forma de melhorar a saúde,  mas é  uma distração.

DESAFIO SUPERAÇÃO

O Desafio Superação é um projeto promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em alusão à campanha Outubro Rosa. Mais de 1.700 mulheres, de várias partes do Brasil e de outros países, participaram do evento. Elas correram nas categorias 3 km, 6 km, 10 km e 15 km, após contarem com atividades de aquecimento direcionadas por uma profissional de Educação Física. Na orla de Camburi, em Vitória, o grupo também realizou a distribuição do livro A Maior Esperança, que apresenta mensagens reconfortantes em tempos de pandemia.
Corrida em prol do Outubro Rosa, Desafio Superação mobilizou mais de 500 mulheres no Espírito Santo
Corrida pela campanha Outubro Rosa mobilizou mais de 500 mulheres no Espírito Santo Crédito: Igreja Adventista/Divulgação
"Temos a preocupação com o ser humano como um todo: seu estado físico, mental e espiritual. Por isso, a corrida motiva o cuidado com o corpo e o livro traz o cuidado com o emocional, pontua uma das idealizadoras do projeto no Espírito Santo, Jeanete Souza.

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