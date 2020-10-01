Outubro Rosa: CBN Vitória terá série especial 'Amigas do Peito'

O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo Crédito: Anna Shvets/Pexels

Neste mês de outubro, a CBN Vitória prepara uma programação especial voltada à Campanha de Prevenção do Câncer de Mama. Exclusivamente às quintas-feiras, com início às 11h da manhã, será realizada uma série especial chamada "Amigas do Peito" na programação local da rádio CBN. Trata-se de uma conversa direta entre mulheres sobre prevenção, tratamento e cura.

A convidada da série especial é uma mulher que venceu o câncer de mama. Gilcilene Passon contará suas experiências pessoais de enfrentamento à doença que teve há seis anos. Apresentadora do quadro, a jornalista Fernanda Queiroz acredita que a presença de Gilcilene é de extrema importância para promover o debate sobre o assunto que assusta tantas mulheres. "Ela é a história viva do quadro", diz.

Segundo a apresentadora Fernanda Queiroz, o objetivo da série especial é estabelecer uma conversa direta com os ouvintes sobre os assuntos que assombram a doença, desde o diagnóstico até a cura. E as respostas vêm de quem viveu e venceu o câncer de mama. A cada semana, novos personagens irão integrar o quadro. Assim, todas às quintas-feiras, a série terá a presença da Fernanda, da Gilcilene e das mulheres que quiserem se juntar a elas.

Dentre os assuntos a serem discutidos, estão a busca pela resposta, a descoberta do câncer de mama, o dia a dia de quem tem a doença, como dar a notícia para as pessoas que ama, as inúmeras opções de tratamento, como encarar o diagnóstico bem como o caminho a ser seguido.

Para conscientizar ainda mais as pessoas sobre a importância da Campanha de Prevenção do Câncer de Mama, todos os comentaristas da rádio vão se movimentar em prol do Outubro Rosa. De acordo com Fernanda, "a campanha envolve toda a comunidade CBN Vitória. Cada comentarista vai encontrar uma forma de abordar o tema em seus quadros específicos", explica.

serão reproduzidos em quatro domingos o tema de cada semana da série especial "Amigas do Peito", da CBN Vitória, assim como uma revista especial. Além disso, na Revista.AG serão reproduzidos em quatro domingos o tema de cada semana da série especial "Amigas do Peito", da, assim como uma revista especial.

Mais do que informar, Fernanda conta que a série vai inspirar, emocionar e fortalecer a mulheres diagnosticadas com câncer de mama. "A pessoa passa por tanta coisa e consegue sobreviver. A vida passa a ter um novo significado e você se ressignifica. É uma luta que nunca se abandona", conclui a apresentadora.

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