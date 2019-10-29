Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Outubro Rosa é o ano todo

Após câncer de mama, mulheres mudam de vida e se reinventam

O mês de outubro – que marca a conscientização para a prevenção do câncer de mama – está acabando, mas todo dia é dia de ter atenção ao tema. Por isso, A Gazeta ouviu mulheres que escreveram livro e até mudaram de profissão após descobrir a doença

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 16:13

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

29 out 2019 às 16:13
Marcela Fonseca teve câncer e hoje tem projeto para arrecadar lenços Crédito: Jaqueline Sather
Como você reagiria se recebesse o diagnóstico de câncer de mama? Voltado para a conscientização da prevenção da doença, o mês de outubro, o Outubro Rosa, está terminando, mas todo dia é dia de ter atenção ao tema. E também é importante falar de como mulheres que tiveram ou que estão em tratamento desse tipo de câncer conseguiram se reinventar e dar uma guinada na vida.
A reportagem de A Gazeta conversou com alguns dessas mulheres que deram a volta por cima e não se deixaram abater pelo câncer. Hoje, elas são exemplos e até ajudam outras mulheres e até crianças que passam pela mesma situação.
A terapeuta holística Priscilla Bonna Passamani, de 42 anos, foi diagnosticada com a doença em fevereiro de 2014. Ela relatou que receber a notícia foi difícil. “Foi na consulta à ginecologista, onde eu iria dar início ao meu tão sonhado processo para inseminação artificial. Ao me examinar, a médica notou uma mancha vermelha em meu seio direito e rapidamente me encaminhou a um mastologista”, disse.
Priscilla relatou que ao saber da doença teve medo de morrer, mas uma notícia a assustaria ainda mais. “Era câncer de mama com metástase, que é a formação outas lesões tumorais a partir de outra”. Segundo ela, que ainda faz quimioterapia oral e endovenosa (medicação direto na veia) no tratamento da doença, a descoberta do câncer de mama lhe motivou a mudar o rumo de sua vida e investir em novos projetos. Decidiu escrever um livro.
Em "O câncer curou minha alma", a terapeuta holística relata como têm sido conviver com a doença nesses 5 anos e 8 meses após a descoberta. 
"Foi uma reviravolta na minha vida. Fez com que minha vontade de viver me levasse a descobertas antes nunca imaginadas. Com base em estudos, pesquisas e cursos, tudo que poderia contribuir para minha cura física e emocional, eu fiz esse trabalho. No começo minha cabeça ia do céu ao inferno em segundos, mas nada como o tempo para mostrar que tudo tem seu lado bom. Estou aqui para contar minha história de superação diária"
Priscilla Bonna Passamani, - Terapeuta holística
A terapeuta holística explicou que entre os motivos que a levaram a escrever um livro estava a vontade de compartilhar com outras mulheres coisas que ela desconhecia e que tomou conhecimento após saber da doença. "Eu quis compartilhar o que estava fazendo bem para mim. Quando você passa pelo susto, você acorda. A última coisa que eu queria era morrer, tenho muita vida pela frente”, afirmou Priscilla.
Priscilla Bonna Passamani escreveu um livro depois do câncer Crédito: Arquivo Pessoal

NÃO TIVE MEDO

A empresária da área de cosméticos Marcela Fonseca, de 37 anos, também descobriu um câncer de mama há um ano e um mês. Ela contou que a descoberta do nódulo foi por meio do toque nos seios, e explicou que não teve medo.
“Eu já tinha o hábito de me tocar e já sentia dores nas mamas há algum tempo. Dois dias depois de sentir uma alteração no seio eu fui fazer a mamografia, que constatou um nódulo de dois centímetros”, disse.
Marcela relata que apesar de agressivo, a doença foi descoberta em tempo de fazer o tratamento. “Eu soube na igreja que teria um livramento, então não fiquei abalada com o câncer. Eu sirvo a um Deus vivo, tenho uma crença inabalável, não chorei nem me desesperei. O difícil foi perder os cabelos. Isso é muito complicado para a maioria das mulheres”, disse.
A empreendedora cortou o cabelo e, com a quimioterapia, ela perdeu os fios que ainda restavam. “Falei com Deus que isso não tiraria minha felicidade. A minha marca é o meu sorriso, minha alegria”, explicou. E foi justamente nessa fase, quando passou a usar lenços na cabeça, é que surgiu um projeto que lhe transformou, além de ajudar outras mulheres em tratamento do câncer.
Marcela Fonseca teve câncer e hoje tem projeto para arrecadar lenços Crédito: Jaqueline Sather
Sabendo das dificuldades da quimioterapia e da necessidade de usar lenços devido ao frio e dor no couro cabeludo, a empresária criou um projeto, junto à Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), para a arrecadação de lenços para doar a outras pacientes. “A gente fabrica uma caixa de lenços para arrecadar doações. Algumas lojas já se disponibilizaram para ter essa caixinha nos estabelecimentos. A pessoa pode doar touca, lenço e até cabelo”, informou.
 Para lidar com o câncer, além do projeto que lhe proporcionou poder ajudar outras pessoas com a doença, Marcela destacou que o apoio dos amigos e da família foi fundamental. “A base do meu tratamento foi muita fé em Deus e apoio dos meus amigos e da minha família”.

DOAÇÃO 

Outra mulher que deu a volta por cima depois do câncer foi a mestre em Matemática Rogéria Aguiar, de 50 anos. Depois do câncer de mama e do longo tratamento contra a doença, ela não conseguiu mais emprego e decidiu que era hora de mudar. Virou artesã e, atualmente, doa bonecos para crianças com câncer.

Veja Também

Outubro Rosa é um movimento muito maior do que apenas a conscientização

No Outubro Rosa, jovens do ES falam da batalha contra o câncer

Fotojornalismo: monumentos da Grande Vitória no Outubro Rosa

Ela fabrica bonecas de crochê e doa para meninas e meninos. “Quando me vi desempregada surgiu a confecção dos bonecos. Quando fiz a primeira boneca e a vi careca, pois havia deixado para fazer o cabelo dela por último, Deus tocou no meu coração para  que eu confeccionasse as bonecas para crianças com câncer. Tem também o boneco para os meninos com a doença”, explicou.
Este ano, Rogéria já produziu mais de 350 bonecos. “Faço um trabalho voluntário com detentos. Eles encaram comigo a campanha na confecção. Eles ganham redução de pena com isso”, esclareceu sobre o seu trabalho, que também ajuda os presos.
A artesã declarou ainda que o trabalho fez tanto sucesso que ela já enviou as bonecos para fora do Estado. “No Dia das Crianças deste ano eu consegui mandar bonecos para Cuiabá, São Paulo e Brasília”, relatou, em tom de comemoração.
Rogéria Aguiar virou artesã e faz bonecas para crianças com câncer Crédito: Arquivo Pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados